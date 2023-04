Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/4 đăng tải tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Ri Pyong-chol, lên án mạnh mẽ việc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp thảo luận về vấn đề miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới.Tuyên bố nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí chiến lược kiểu mới là một "biện pháp tăng cường sức mạnh tự vệ hợp pháp", nhằm răn đe chiến tranh, bảo vệ đất nước khỏi những mối lo ngại về an toàn trong khu vực và uy hiếp quân sự từ Mỹ.Việc Mỹ núp dưới bóng Hội đồng bảo an, quy kết miền Bắc thực hiện quyền tự vệ là "khiêu khích", "uy hiếp" rõ ràng là hành vi can thiệp vào nội bộ nước khác.Tuyên bố chỉ trích các cuộc tập trận gần đây của liên quân Hàn-Mỹ là sự hăm dọa bằng hạt nhân; nêu rõ việc Bắc Triều Tiên nỗ lực để sở hữu những phương tiện phòng thủ chính đáng và mạnh mẽ là điều đương nhiên, giúp duy trì sự cân bằng sức mạnh và đặt sự an toàn bán đảo Hàn Quốc trong tầm kiểm soát.Ông Ri Pyong-chol lên tiếng chỉ trích nếu Mỹ tiếp tục coi thường những lời cảnh báo từ nước này, có hành vi gây nguy hại tới sự an toàn của bán đảo Hàn Quốc, thì Bình Nhưỡng sẽ hành động cần thiết để Washington cảm nhận được một cuộc khủng hoảng an ninh rõ ràng hơn, và một mối đe dọa không thể khắc phục.Vào năm 2020, ông Ri Pyong-chol từng được thăng lên hàm Nguyên soái Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, quân hàm cao nhất, vì những đóng góp cho quá trình phát triển tên lửa và hạt nhân dưới thời đại Chủ tịch Kim Jong-un. Tuy nhiên, ông này bị khiển trách và rút khỏi mọi chức vụ vào năm 2021, sau đó được phục chức vào năm ngoái.Theo đề nghị từ Mỹ, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mở cuộc họp công khai vào ngày 17/4 (giờ địa phương) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York để thảo luận về tên lửa ICBM của miền Bắc.