Seoul cùng ký kết bản tuyên bố trình lên Liên hợp quốc về việc trả tự do cho phóng viên Mỹ bị Nga bắt giữ

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo phố Wall (WSJ) của Mỹ ngày 17/4 (giờ địa phương) đưa tin các quốc gia châu Âu và các nước đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Australia, Israel đã cùng tham gia vào tuyên bố lên án Nga mà đại diện Mỹ tại Liên hợp quốc đang xúc tiến.Bản tuyên bố này mang nội dung yêu cầu Chính phủ Nga phải ngay lập tức trả tự do cho những người bị bắt giữ với lý do chính trị, trong đó có phóng viên thường trú của Thời báo phố Wall (WSJ) là Evan Gershkovich; đồng thời kêu gọi Matxcơva dừng các hành vi đàn áp khắc nghiệt đối với quyền tự do ngôn luận của giới báo chí.Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh hoạt động của cơ quan truyền thông không phải là hành vi phạm pháp.Vào tháng 3, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ phóng viên Gershkovich tại thành phố Yekaterinburg, miền Trung nước Nga, với cáo buộc phóng viên này đã thu thập thông tin mật về hoạt động tại một doanh nghiệp phức hợp quân sự của Nga theo chỉ thị của Washington.Đây là lần đầu tiên một phóng viên người Mỹ bị Matxcơva bắt giữ với nghi ngờ là gián điệp kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Người phạm tội theo phán quyết của Tòa án Nga có thể sẽ chịu hình phạt nặng tối đa là 20 năm tù giam.Theo phỏng đoán, việc phóng viên Gershkovich bị bắt giữ có thể là do ông đã viết một bài báo lên án việc Nga xâm chiếm Ukraine.Chính phủ Mỹ đã đưa ra lập trường cho rằng việc Matxcơva bắt giữ ông Gershkovich là thiếu hợp lý. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gần đây cũng đã điện đàm cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để bày tỏ e ngại về vụ việc và kêu gọi trả tự do cho phóng viên này.