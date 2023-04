Ảnh hồng ngoại nhiệt từ vệ tinh cho thấy miền Bắc đang vận hành trái phép nhà máy của doanh nghiệp miền Nam

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 18/4 dẫn kết quả phân tích ảnh hồng ngoại nhiệt chụp từ vệ tinh vào ngày 24/2 của hãng Planet Labs, cho thấy một số nhà máy bên trong khu công nghiệp liên Triều Gaesung ở Bắc Triều Tiên có màu đỏ, phỏng đoán rằng các nhà máy này đang được vận hành.Đối với ảnh hồng ngoại nhiệt, nơi nào có nhiệt độ cao sẽ xuất hiện màu đỏ, nhiệt độ thấp là màu xanh lá. Tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung có 4 địa điểm phát nhiệt hiện lên màu đỏ.Về điều này, một quan chức Viện nghiên cứu thông tin vệ tinh địa chính Đại học quốc gia Kyungpook cho biết trong số 4 nơi phát sinh nhiệt độ cao, có hai nơi là nhà máy điện tử, một nơi là nhà máy dệt may, nơi còn lại là nhà máy chế tạo.Đặc biệt, một tòa nhà thuộc nhà máy chế tạo được phân tích là đang phát ra nhiệt độ cao khoảng 12 độ C (giữa mùa đông), cho thấy cơ sở này đang hoạt động với công suất lớn. Trong hai nhà máy điện tử, có một nơi là nhà máy của công ty Điện tử Samas của Hàn Quốc, nơi sản xuất phụ tùng ô tô.Trước đó, Đài RFA dẫn một nguồn tin nội bộ miền Bắc cho biết Bắc Triều Tiên đang sử dụng trang thiết bị và nguyên liệu mà công ty điện tử Cuckoo của Hàn Quốc để lại khu công nghiệp Gaesung để sản xuất nồi cơm điện. Thậm chí, các nồi cơm này còn đang được bán ở trung tâm thương mại Bình Nhưỡng với thương hiệu khác.Trong một tin liên quan, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/4 xác nhận số lao động tới làm việc tại khu công nghiệp Gaesung gần đây nhiều hơn so với quá khứ. Bộ Thống nhất đang xem xét chặt chẽ về biện pháp đối phó pháp lý, truy cứu rõ ràng trách nhiệm của miền Bắc về hành vi xâm phạm tài sản của doanh nghiệp Hàn Quốc.Năm 2016, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố đóng cửa toàn bộ khu công nghiệp liên Triều Gaesung nhằm đáp trả vụ Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4 và phóng tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh và nội dung đưa tin truyền thông miền Bắc liên tục cho thấy nhà máy hay phương tiện của doanh nghiệp miền Nam ở khu công nghiệp này đang bị chính quyền Bắc Triều Tiên sử dụng trái phép.