Ngoại trưởng nhóm G7 lên án Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại tỉnh Nagano, Nhật Bản từ 16-18/4, Bộ trưởng các nước đã thông qua tuyên bố chung, lên án việc Bình Nhưỡng liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo với tần suất chưa từng thấy, vi phạm nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tuyên bố chỉ ra rằng hành động của Bắc Triều Tiên đang gây hại tới sự ổn định của khu vực, đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an toàn của cộng đồng quốc tế. G7 hối thúc miền Bắc kiềm chế các hành động khiêu khích có thể gây bất ổn, bao gồm cả việc thử nghiệm hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo.Tiếp theo, Ngoại trưởng 7 nước khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu là khiến Bình Nhưỡng giải trừ vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo hay vũ khí hủy diệt hàng loạt một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.Các nước cũng hối thúc chính quyền miền Bắc tuân thủ hoàn toàn các biện pháp quy định của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời ký vào Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện (CTBT).Ngoài ra, Ngoại trưởng các nước G7 cũng yêu cầu Bắc Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, tôn trọng nhân quyền của người dân; khẳng định sẽ hợp tác đối phó với các hoạt động an ninh mạng ác ý của nước này.