Lượng nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản của Hàn Quốc tăng, bất chấp tranh cãi về việc xả nước thải nhiễm xạ

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 18/4 đã công bố thống kê về thương mại trong quý I năm 2022. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản là 48,58 triệu USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng nhập khẩu là 7.669 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022.Con số này cho thấy nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản vẫn tăng, mặc cho các lo ngại về việc Tokyo sẽ xả nước thải nhiễm xạ bị rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển và Chính phủ Hàn Quốc đang có lệnh cấm nhập khẩu mọi mặt hàng thủy hải sản từ Fukushima và 8 tỉnh lân cận. Lệnh cấm này được áp dụng từ tháng 9/2011, sau khi thảm họa động đất và sóng thần đã phá hoại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào tháng 3/2011 khiến chất phóng xạ bị rò rỉ.Theo đó, việc nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản đã giảm mạnh tận 60,7%, từ 73,8 triệu USD vào quý I năm 2011 xuống còn 28,99 triệu USD vào cùng kỳ một năm sau đó, và chỉ ở mức 17,61 triệu USD vào quý I năm 2014. Sau đó, con số này tăng giảm ở trong khoảng 20-30 triệu USD, đến quý I năm 2020 đạt 23,19 triệu USD, và duy trì đà tăng trong ba năm liên tiếp đến quý I năm nay.Tổng kim ngạch nhập khẩu hải sản của Hàn Quốc trong thời gian này là 1,42 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản lại tăng. Tương tự, tổng sản lượng nhập khẩu hải sản là 349.000 tấn, giảm 6,2%, nhưng sản lượng từ Nhật Bản tăng 15%.Seoul đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không nhập khẩu thủy hải sản từ Fukushima sau khi cân nhắc tính nhạy cảm của vấn đề xả nước thải nhiễm xạ ra biển, với lo ngại rằng việc nhập khẩu thủy sản từ khu vực này có thể dẫn đến tình trạng tương tự như vụ "bệnh bò điên" trong thời cựu Tổng thống Lee Myung-bak cầm quyền.Chính phủ Hàn Quốc còn nhấn mạnh việc xả nước thải nhiễm xạ ra biển phải được thực hiện một cách an toàn về mặt khoa học và mang tính khách quan, phù hợp với điều kiện quốc tế; mọi quá trình trong việc xử lý nước thải, bao gồm chia sẻ thông tin, phải thật minh bạch.