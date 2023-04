Bộ Môi trường Hàn Quốc đưa ra đối sách để thích nghi với biến đối khí hậu

Photo : YONHAP News

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 18/4 cho biết sẽ công bố Báo cáo về thích nghi với biến đổi khí hậu tại Hàn Quốc trên trang chủ của Trung tâm thích ứng với biến đổi khí hậu (KACCC), dựa theo lời kêu gọi của Ban thư ký Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).Tính đến nay, đã có 50 quốc gia nộp báo cáo này, gồm có Anh và Australia. Báo cáo này được sử dụng như tài liệu cơ bản "Đánh giá toàn cầu" (Global Stocktake), nhằm xác nhận tiến trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký kết năm 2015.Theo báo cáo, tốc độ biến đổi khí hậu của Hàn Quốc nhanh hơn tốc độ bình quân của thế giới, cụ thể là trong vòng 109 năm từ năm 1912 đến năm 2020, mức tăng nhiệt độ bình quân của Hàn Quốc là 1,6 độ C, cao hơn mức bình quân của thế giới là 1,09 độ C. Nhiệt độ nước biển tầng mặt trong vòng 50 năm từ năm 1968-2017 tăng 1,23 độ C, cao gấp 2,6 lần so với mức bình quân là 0,48 độ C. Mực nước biển dâng lên trong năm từ năm 1989-2018 là 2,97 mm, cao hơn mức bình quân 1,2 mm.Khí hậu nóng lên còn khiến nhiều hiện tượng như mưa lớn, thời tiết nóng bức, nhiệt độ cao lạ thường vào mùa đông, tình hình rét đậm càng nghiêm trọng, xảy ra thường xuyên hơn. Ngoài ra, thiệt hại về kinh tế do ảnh hưởng từ thiên tai có liên quan đến biến đổi khí hậu trong vòng 10 năm từ năm 2012-2021 là 3.700 tỷ won (2,8 tỷ USD), chi phí phục hồi còn cao gấp hai, ba lần con số này .Báo cáo cho biết Hàn Quốc đang nhận thức được tính nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và đang xúc tiến lập nên các hệ thống tổng hợp để thích nghi với tình hình, dựa theo Luật cơ bản về trung hòa carbon được ban hành vào năm 2021.Cụ thể, báo cáo còn giới thiệu về "Đối sách thích nghi với biến đổi khí hậu quốc gia lần thứ ba" được đưa ra vào năm 2020, với mục tiêu cùng người dân xây dựng một quốc gia có tình hình khí hậu đáng an tâm, thông qua tăng cường tính linh hoạt của xã hội trong việc đối phó với sự gia tăng nhiệt độ Trái đất lên 2 độ C, xúc tiến thích nghi với nền tảng khoa học bằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng theo dõi và dự báo khí hậu.Với tư cách là nước được lựa chọn đạt trụ sở Quỹ khí hậu xanh (GCF) của Liên hiệp quốc, Seoul đã có nhiều đóng góp cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng quốc tế. Trong khoảng thời gian từ năm 2023-2025, Hàn Quốc có kế hoạch sẽ đóng góp nguồn quỹ 3,6 tỷ won (2,7 triệu USD) nhân Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27). Bên cạnh đó là mở rộng tỷ trọng Quy mô hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) về khí hậu và năng lượng xanh lên trên mức bình quân của Ủy ban hỗ trợ phát triển (DAC) thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho đến năm 2025.