Hàn Quốc công bố kế hoạch về tính an toàn lò phản ứng mô-đun nhỏ

Photo : YONHAP News

Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (NSSC) ngày 18/4 đã tổ chức lễ công bố bản hướng dẫn về phương hướng cơ bản và kế hoạch cho quy chế về an toàn lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR).Ủy ban giải thích sẽ tích cực chuẩn bị và phổ biến đến người dân mục tiêu của quy chế an toàn nhằm đảm bảo tính an toàn tối đa của lò phản ứng mô-đun nhỏ, thông qua việc đề ra phương hướng thực hiện cho các kỹ sư.Theo đó, quy chế SMR sẽ áp dụng nguyên tắc an toàn cơ bản cho mọi năng lượng hạt nhân mà không có trường hợp ngoại lệ nào, dựa theo nguyên tắc trên nền tảng khoa học kỹ thuật và chuyên môn.Phương hướng cơ bản sẽ đảm bảo tính an toàn tối đa tương xứng với công nghệ mới là lò phản ứng mô-đun nhỏ. Trường hợp không áp dụng được các tiêu chuẩn kỹ thuật trước đây thì sẽ xác nhận tính an toàn thông qua các phương thức đánh giá đa dạng.Được biết, kế hoạch mới này được lập ra để xác nhận tính an toàn của các thiết kế mới trong SMR áp dụng hệ thống làm mát lò phản ứng hạt nhân bằng tuần hoàn tự nhiên, đồng thời để thỏa mãn các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận thông qua hợp tác về quy chế với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các quốc gia phát triển SMR.Ủy ban an toàn về năng lượng hạt nhân có kế hoạch sẽ đề ra bản hướng dẫn thiết kế nhằm giảm thiểu tính bất ổn của quá trình thiết kế SMR, phương án xác nhận các tiêu chuẩn, điều kiện mới và tính an toàn, sau đó sẽ thảo luận với các kỹ sư từ giai đoạn đầu khi mới thiết kế để dễ dàng truyền đạt ý tưởng hơn.Bản hướng dẫn thiết kế đề cập đến mục đích thiết kế là đạt được tính an toàn cao hơn cả lò phản ứng hạt nhân tân tiến, với công nghệ mới phù hợp và đáng tin cậy, cũng như phải giảm thiểu các nguy cơ nhiễm phóng xạ tiềm ẩn, giảm lượng rò rỉ chất phóng xạ ra môi trường, và cũng phải dễ dàng tháo ráp.