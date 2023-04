Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chỉ thị phóng vệ tinh trinh sát quân sự số 1 theo kế hoạch đã định

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/4 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tới thị sát chỉ đạo tại Cục Phát triển vũ trụ quốc gia Bắc Triều Tiên vào một ngày trước.Tại đây, nhà lãnh đạo Kim đã chỉ thị lập một Ủy ban không thường trực về việc chuẩn bị phóng vệ tinh, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để tiến hành phóng vệ tinh trinh sát quân sự số 1, hiện đã được hoàn tất chế tạo trong tháng 4, theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, KCNA không tiết lộ thời điểm cụ thể Bắc Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh này.Theo truyền thông miền Bắc, Chủ tịch Kim Jong-un đã đề ra nhiệm vụ mang tính chiến đấu của quân đội là thiết lập một cách vững chắc năng lực thu thập thông tin trinh sát bằng cách liên tục bố trí nhiều vệ tinh trinh sát trong tương lai. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng sẽ không phóng vệ tinh trinh sát quân sự chỉ trong một lần duy nhất.Ông Kim giải thích việc miền Bắc sở hữu vệ tinh trinh sát quân sự xuất phát từ quan điểm nhằm quản lý các mối đe dọa trong tương lai cũng như từ yêu cầu về môi trường an ninh trên bán đảo Hàn Quốc gần đây. Song việc tăng cường lực lượng vũ trang là nhiệm vụ tiên quyết mang tính thiết yếu, không thể từ bỏ và cũng không thể thay thế, thuộc về chủ quyền quốc gia và quyền được tự vệ chính đáng.Điều này có nghĩa là việc Bắc Triều Tiên đảm bảo được phương tiện trinh sát là điều hiển nhiên, khi mà Hàn Quốc và Mỹ đang củng cố tư thế quân sự đối với miền Bắc bằng việc cung cấp năng lực răn đe mở rộng và tăng cường mối quan hệ đồng minh song phương.Nhà lãnh đạo miền Bắc cho rằng Mỹ đang biến Hàn Quốc thành căn cứ để xâm lược bằng cách triển khai thường trực các vũ khí chiến lược quy mô lớn trên bán đảo Hàn Quốc và các khu vực xung quanh, trong đó bao gồm cả tàu sân bay hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.Tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 năm 2021, Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ thị phát triển vệ tinh trinh sát quân sự như một nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm của Bắc Triều Tiên. Tháng 12 năm ngoái, miền Bắc đã tiến hành thử nghiệm bước cuối cùng nhằm phát triển vệ tinh trinh sát tại bãi phóng vệ tinh trên biển Tây (xã Dongchang, tỉnh Bắc Pyongan).Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19/4 đã hối thúc Bắc Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát quân sự số 1, tuân thủ nghĩa vụ quốc tế như thực thi nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh trinh sát quân sự không chỉ vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an mà còn đe dọa tới hòa bình và ổn định trong khu vực.Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì tư thế phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ vững chắc, đồng thời hợp tác với cộng đồng quốc tế để miền Bắc phải trả giá cho những hành vi khiêu khích bất hợp pháp.