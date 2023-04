Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực trao đổi với các nước thành viên Hội đồng bảo an về biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ ngày 18/4 khẳng định Chính phủ Seoul vẫn kiên định với lập trường rằng cần thiết phải đoàn kết đối phó một cách cứng rắn với Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục vi phạm các nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an.Trước các ý kiến cho rằng biện pháp đối phó của Hội đồng bảo an đang không được thực thi một cách đúng đắn trước sự phản đối của Trung Quốc và Nga, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích Chính phủ đang thảo luận về trao đổi với một số nước thành viên thông qua các kênh ngoại giao song phương, nhấn mạnh về tính cần thiết phải đối phó với tên lửa và hạt nhân của miền Bắc.Chính phủ Seoul nhận định rằng việc Bắc Kinh và Matxcơva "bênh vực" Bình Nhưỡng tại Hội đồng bảo an là bởi tình hình chiến tranh tại Ukraine cũng như vai trò và mối quan hệ với các nước lớn, chứ quan điểm của hai nước này về miền Bắc không khác so với các nước thành viên khác.Người phát ngôn Lim nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang đẩy cao mức độ khiêu khích, vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an. Thậm chí miền Bắc còn thực hiện liên tiếp các vụ phóng tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn. Seoul lên án mạnh mẽ các động thái đẩy cao căng thẳng trong khu vực của Bình Nhưỡng.Ngoài ra, nhằm tạo ra một môi trường trong đó Bắc Triều Tiên không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại bàn đối thoại phi hạt nhân hóa, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục tiếp cận toàn diện dựa trên "đề xuất táo bạo", tức đường lối chính sách đối với miền Bắc, để ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng, buộc nước này phải từ bỏ phát triển hạt nhân và phi hạt nhân hóa thông qua ngoại giao và đối thoại.