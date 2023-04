Photo : YONHAP News

Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Paul LaCamera ngày 18/4 (giờ địa phương) đã tham dự phiên điều trần của Ủy ban quân sự Hạ viện Mỹ, đánh giá năng lực tên lửa Bắc Triều Tiên đã có thể vươn tới thủ đô Washington của Mỹ.So với trên biển và trên không, mối đe dọa từ việc miền Bắc phóng tên lửa trên đất liền là lớn nhất. Do đó, Tư lệnh Paul LaCamera nhấn mạnh Mỹ cần phải có biện pháp đối phó đặt trọng tâm vào việc ngăn chặn Bắc Triều Tiên triển khai thực chiến các vũ khí mà nước này phát triển.Đặc biệt, ông LaCamera cho rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn mà Bình Nhưỡng phóng vào hôm 13/4 vừa qua do có thời gian tiếp nhiên liệu rất ngắn, nên đã ảnh hưởng đến khả năng phát hiện dấu hiệu và phát cảnh báo của quân đội Mỹ.Chỉ từ đầu năm đến nay, miền Bắc đã có tổng cộng 9 lần phóng tên lửa đạn đạo. Vì thế mà Mỹ cần phải đẩy nhanh hơn nữa tư thế chuẩn bị cho mọi tình huống.Thêm vào đó, một quan chức cấp bậc thứ hai trong hàng ngũ quân sự của Bắc Triều Tiên đã đứng ra cảnh cáo Mỹ vì đã dẫn dắt cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm đối phó với động thái phóng tên lửa của miền Bắc.Trong Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ ra rằng cần phải đặt các biện pháp đối phó với hạt nhân và tên lửa của miền Bắc lên hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh đến tính thiết yếu của đối phó chung giữa các nước.Mặt khác, Washington còn nhắc đến việc Bình Nhưỡng đang cung cấp vũ khí cho Nga, nước đang chiến tranh xâm lược Ukraine. Mỹ xem Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga là những mối đe dọa an ninh tiêu biểu.