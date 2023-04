Photo : YONHAP News

Tiểu thuyết "Cá voi" (Whale) của nhà văn Hàn Quốc Cheon Myeong-kwan đã được ghi tên vào danh sách đề cử cuối cùng Giải Booker quốc tế (The International Booker Prize) của Anh, một trong ba giải thưởng văn học danh giá nhất thế giới.Hội đồng giám khảo Giải Booker quốc tế ngày 18/4 (giờ địa phương) đã công bố trên trang chủ và tài khoản mạng xã hội danh sách đề cử giải thưởng năm nay gồm 6 tác phẩm, trong đó có tiểu thuyết "Cá voi" của nhà văn Cheon Myeong-kwan. Dịch giả Kim Chi-young, người dịch tác phẩm này sang tiếng Anh, cũng nằm trong danh sách đề cử.Hội đồng giám khảo giới thiệu "Cá voi" là cuốn tiểu thuyết chưa từng thấy, đáng để đọc. Người đọc sẽ bị cuốn vào năng lượng của truyện, các nhân vật dù phi thực tế, nhưng câu chuyện trong đó lại rất hợp lý. Nhân vật trong tiểu thuyết dù không phải người tốt nhưng lại có một sức hấp dẫn khó cưỡng.Đây là lần thứ tư một tác phẩm Hàn Quốc được chọn vào danh sách đề cử cuối cùng của Giải Booker quốc tế. Trước đó, nhà văn nữ Han Kang từng thắng Giải Booker quốc tế vào năm 2016 với tác phẩm "Người ăn chay". Tiểu thuyết "The White Book" (tạm dịch: Sách Trắng) của nhà văn Han Kang và tiểu thuyết "Cursed Bunny" (tạm dịch: Chú thỏ bị nguyền rủa) của nhà văn Chung Bo-ra cũng lọt vào danh sách đề cử giải thưởng danh giá này lần lượt vào năm 2018 và năm 2022.Tiểu thuyết "Cá voi" sẽ cạnh trạnh giải thưởng năm nay với các tác phẩm như "The Gospel According to the New World" của nhà văn người Pháp Maryse Condé, tiểu thuyết "Standing Heavy" của nhà văn Bờ Biển Ngà Gauz, và tiểu thuyết "Time Shelter" của nhà văn kiêm nhà thơ người Bulgari Georgi Gospodinov.Tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố trong lễ trao giải tổ chức tại London, Anh vào ngày 23/5 tới.