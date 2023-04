Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong buổi gặp gỡ với báo giới ngày 18/4 cho biết tại Đối thoại an ninh, ngoại giao 2+2 cấp Vụ trưởng Hàn-Nhật diễn ra một ngày trước, hai nước đã nhất trí sẽ tăng cường mối quan hệ tin tưởng song phương trong tương lai.Ngoài ra, Seoul và Tokyo cũng thống nhất sẽ trao đổi chặt chẽ song phương về vụ máy bay tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, một trong những nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa hai nước.Trả lời phòng vấn của báo giới trong ngày 17/4, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết tại Đối thoại an ninh, ngoại giao cùng ngày, hai bên Hàn-Nhật đã thảo luận các nhiệm vụ của cơ quan phòng vệ giữa hai nước, bao gồm cả vấn đề máy bay tuần tra. Tuy nhiên, ông Hirokazu từ chối đề cập nội dung cụ thể vì đây là vấn đề thảo luận về mặt ngoại giao.Đây là lần đầu tiên Đối thoại an ninh, ngoại giao 2+2 cấp Vụ trưởng Hàn-Nhật được tổ chức trở lại sau 5 năm. Sự kiện này lần tiếp theo dự kiến sẽ được hai bên xúc tiến tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản.Trong thời gian tới, Hàn Quốc và Nhật Bản có kế hoạch sẽ tiếp tục nối lại các kênh thảo luận song phương khác. Được biết, Seoul và Tokyo hiện đang cân nhắc phương án tổ chức Hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng song phương bên lề Hội nghị cấp cao an ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) vào đầu tháng 6 tới. Ngoài ra, hai nước cũng đang có kế hoạch tổ chức trở lại Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao song phương, vốn bị tạm ngừng từ năm 2014 tới nay.