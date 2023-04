Photo : YONHAP News

Phát biểu tại Diễn đàn 70 năm quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ do Trung tâm Wilson tổ chức tại Washington vào ngày 18/4 (giờ địa phương), Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực Đông Á-châu Đại Dương thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) Edgard Kagan đánh giá quan hệ Hàn-Mỹ gần đây đã có sự thay đổi lớn. Hàn Quốc đang vươn mình trở thành một cường quốc về công nghệ toàn cầu, đi tiên phong ở lĩnh vực công nghệ cao, do đó tỷ trọng hợp tác công nghệ trong quan hệ giữa hai nước cũng lớn dần.Ông Kagan đánh giá quan hệ giữa Seoul và Washington thời gian gần đây đang được dẫn dắt nhiều hơn bởi công nghệ, nhằm củng cố hơn nữa thế mạnh và sự phát triển công nghệ của hai quốc gia.Tuy nhiên, quan chức Mỹ thừa nhận rằng hai nước Hàn-Mỹ vẫn chưa hoàn toàn đồng thuận trong tất cả các vấn đề hợp tác công nghệ, nói một cách thẳng thắn là vẫn còn tồn tại một số bất đồng.Có vẻ như phát ngôn này của quan chức Mỹ nhằm ám chỉ tới việc doanh nghiệp Hàn Quốc đang bị thiệt hại từ Luật giảm lạm phát của Washington có nội dung loại xe ô tô điện của Hàn Quốc khỏi đối tượng nhận trợ cấp, hay Luật chíp bán dẫn và khoa học có nội dung kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc.Tuy nhiên, ông Edgard Kagan nói thêm bất chấp một số vấn đề bất đồng, hai bên vẫn còn có rất nhiều sự hợp tác công nghệ khác hình thành được sự đồng thuận.Tại diễn đàn trên, các chuyên gia cũng đã tiến hành thảo luận về việc răn đe mở rộng của Mỹ, đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.Cựu Cố vấn Ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chun Young-woo nêu ý kiến rằng để răn đe bắc Triều Tiên sử dụng hạt nhân, Hàn Quốc cần thứ có thể khiến người dân tin tưởng, chứ không phải là phương tiện răn đe mở rộng mà Mỹ cung cấp cho Hàn Quốc. Đó chính là ý thức sở hữu, tham gia, và thậm chí là sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ trong các tình huống khẩn cấp.Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ với hai nghị sự trọng tâm là vấn đề an ninh kinh tế và đối phó với hạt nhân miền Bắc. Quan chức Nhà Trắng nhận định rằng hợp tác Hàn-Mỹ sẽ còn được mở rộng hơn, vượt ra khỏi khu vực Đông Bắc Á.