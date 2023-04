Samsung đứng thứ nhất thị trường smartphone toàn cầu quý I/2023

Photo : YONHAP News

Công ty điều tra thị trường Canalys của Singapore ngày 19/4 công bố trong quý I năm nay, hãng điện tử Samsung chiếm 22% thị phần smartphone thế giới, vượt lên trên Apple (21%) để đứng thứ nhất.Trong quý IV năm ngoái, do hiệu ứng từ việc ra mắt mẫu iPhone mới, Apple đứng thứ nhất với 25% thị phần toàn cầu, Samsung đứng thứ hai với 20%.Công ty Canalys phân tích trong quý I năm nay, hãng điện tử Samsung là đơn vị duy nhất có xu hướng hồi phục so với quý trước. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ một năm trước thì thị phần của hãng ngược lại giảm 2%, trong khi của Apple lại tăng 3%.Mặt khác, về thị phần của ba hãng sản xuất smartphone lớn nhất Trung Quốc, công ty Xiaomi chiếm 11%, Oppo chiếm 10% và Vivo chiếm 8%. Thị phần của Xiaomi giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi của Oppo tăng 1%, của Vivo vẫn giữ nguyên. Thị phần của các hãng còn lại trên toàn thế giới là 28%, giữ nguyên so với quý I năm ngoái.Trong quý I năm nay, thị trường smartphone toàn cầu giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, 5 quý giảm liên tiếp. Công ty Canalys phân tích rằng vẫn còn sớm để dự báo về sự hồi phục nhu cầu smartphone. Có thể trong vài quý tới, lượng tồn kho của các nhà sản xuất smartphone sẽ giảm dần, doanh số bán ra sẽ được cải thiện. Sự phổ cập mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) và dòng điện thoại màn hình gập đang trở thành động lực mới cho các doanh nghiệp điện thoại di động.