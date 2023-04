Chính phủ Hàn Quốc cải cách quy chế, hỗ trợ dự án đầu tư 455 triệu USD khối tư nhân

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 19/4 công bố phương án cải cách quy chế kinh tế lần thứ 4, nhằm tháo gỡ khó khăn do các dự án đầu tư bị trì hoãn vì quy chế hay thủ tục tài chính.Trước tiên, Chính phủ sẽ cải cách quy chế để hỗ trợ cho các dự án tư nhân đang chờ đầu tư, có tổng quy mô 600 tỷ won (455 triệu USD), như dự án cáp treo ở huyện Yeongdeok, tỉnh Bắc Gyeongsang.Ngoài ra, Chính phủ sẽ lập sớm tiêu chuẩn an toàn tàu chở khí hydro hóa lỏng, do đây là lĩnh vực mới vẫn chưa có tiêu chuẩn cụ thể, khiến doanh nghiệp khó quyết định đầu tư.Chính phủ sẽ nới lỏng đối tượng đánh giá tác động môi trường với thiết bị lưu điện trong dự án phát điện, ở mức tương tự với các nhà máy phát điện thân thiện môi trường như sức gió, năng lượng Mặt trời.Seoul dự kiến cũng sẽ thúc đẩy phổ biến máy giặt thương mại sử dụng carbon dioxide thương mại (CO2 được làm mát bên trong máy giặt và nén thành trạng thái lỏng, được sử dụng thay cho nước giặt).Một quy chế khác là về việc bổ nhiệm 3 quản lý an toàn. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành thử nghiệm khung pháp lý đối với quy chế này cho tới cuối năm nay, nếu thấy không có vấn đề gì về mặt an toàn thì sẽ nới lỏng số nhân sự quản lý an toàn xuống còn 1 đến 2 người.Ngoài ra, Chính phủ sẽ giảm gánh nặng quy trình hành chính tại vùng núi, hay cải thiện quy trình thỏa thuận khi có thay đổi nhỏ trong dự án phát triển biển, quy định một cách rõ ràng để miễn phê chuẩn thiết kế đối với những dự án tu tạo di sản văn hóa ở mức không đáng kể.Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc liên tục lắng nghe đóng góp ý kiến từ các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội kinh tế trong nước để công bố phương án đổi mới quy chế. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để đổi mới quy chế một cách mạnh mẽ hơn nữa.