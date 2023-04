Nga cảnh cáo Hàn Quốc về khả năng viện trợ vũ khí cho Ukraine

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters (Anh) được công bố vào ngày 19/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu Seoul sẽ khó mà cố chấp giữ nguyên lập trường chỉ viện trợ nhân đạo hoặc hỗ trợ tài chính cho Ukraine nếu xảy ra vụ tấn công hay thảm sát dân thường quy mô lớn, vi phạm luật chiến tranh một cách nghiêm trọng.Ngay lập tức, Nga đã có phản ứng gay gắt về phát biểu này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/4 cảnh cáo nếu Hàn Quốc viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ bị coi là hành vi thù địch chống lại Matxcơva, và ảnh hưởng rất xấu tới quan hệ song phương. Đồng thời, khi đó, Nga cũng sẽ cân nhắc lập trường của mình liên quan tới tình hình bán đảo Hàn Quốc.Trước đó, Điện Kremlin đã đưa ra lập trường nhanh hiếm thấy ngay sau phát ngôn của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết việc Hàn Quốc bắt đầu gửi vũ khí cho Ukraine mang ý nghĩa can thiệp nhất định vào tranh chấp giữa Nga với Ukraine. Matxcơva lấy làm tiếc vì Seoul đã đưa ra lập trường "không thân thiện" đối với Nga liên quan tới tình hình Ukraine, lần này còn để ngỏ khả năng viện trợ vũ khí cho Kiev.Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cùng ngày cũng nhắc tới phát biểu của Tổng thống Yoon Suk-yeol, chỉ ra rằng phát biểu của lãnh đạo Hàn Quốc cho thấy Seoul sẵn sàng để cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev.Nga cũng chỉ trích phương Tây đang lôi kéo thêm nhiều quốc gia vào cuộc tranh chấp giữa nước này với Ukraine.Trong thời gian qua, Chính phủ Nga liên tục chỉ trích việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine là chạm tới "lằn ranh đỏ", trở thành đương sự trong cuộc tranh chấp. Thậm chí, vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin còn có phát ngôn cảnh cáo trực tiếp Hàn Quốc. Ông này nói rằng nếu Nga nối lại hợp tác tên lửa, hạt nhân với Bắc Triều Tiên thì liệu Hàn Quốc sẽ phản ứng ra sao. Tháng 2 năm ngoái, Nga chỉ định Hàn Quốc là quốc gia "không thân thiện" do Seoul tham gia lệnh trừng phạt Matxcơva của các nước phương Tây.Lần này, lời phát biểu của Tổng thống Yoon Suk-yeol gây lo ngại có thể đẩy cao căng thẳng quan hệ giữa hai nước Hàn-Nga.