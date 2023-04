Chính phủ Seoul cân nhắc việc sơ tán Hàn kiều tại Sudan

Photo : YONHAP News

Sau khi cuộc giao tranh đẫm máu giữa quân đội Chính phủ Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) nổ ra hôm 15/4, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập Ban đối sách Hàn kiều thuộc Bộ Ngoại giao và tổ chức nhiều cuộc họp đối sách mỗi ngày dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Park Jin và Thứ trưởng Lee Do-hoon.Chính phủ đang xem xét khả năng sẽ sơ tán 25 Hàn kiều lưu trú ở quốc gia châu Phi này đề phòng trường hợp tình hình có thể chuyển biến nghiêm trọng hơn.Đặc biệt, Seoul đang xem xét các kịch bản đa dạng tùy theo khả năng đưa người dân đến nơi an toàn, trong đó có phương án sử dụng phương tiện di chuyển mà các nước lân cận và các nước lớn đã chuẩn bị và thuê phi cơ riêng cũng như sử dụng các tài sản quân sự để sơ tán người dân. Cùng với đó là phương án tiếp nhận người dân muốn lánh nạn tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Sudan.Các cơ quan báo chí nước ngoài nhận định rằng tình hình tại Sudan không an toàn, đến mức Liên hợp quốc gọi đây là "thảm họa nhân đạo". Các nước khác cũng đang tăng tốc trong việc sơ tán người dân, điển hình là Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị phái cử máy bay của lực lượng phòng vệ đến đưa kiều bào nước này tại Sudan về nước.Hiện các lực lượng quân sự tại Sudan vẫn đang xung đột vũ trang mặc dù đã cam kết tạm ngừng bắn trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Theo đó, việc di chuyển bằng đường bộ không hề dễ dàng, đường hàng không cũng không khả quan hơn do sân bay bị phong tỏa.