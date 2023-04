Làn gió nông thôn mới Saemaul của Hàn Quốc tại Kyrgyzstan

Phong trào vận động xây dựng nông thôn mới Saemaul của Hàn Quốc đang "bén rễ" tại quốc gia nhiều đồi núi thuộc khu vực Trung Á Kyrgyzstan. Nhiều dự án phát triển khu vực bằng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc đang gặt hái thành quả, như thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, gia tăng thu nhập cho người dân địa phương.Tại một ngôi làng ở Kyrgyzstan liên tục xảy ra các tai nạn giao thông liên quan tới trẻ em, do con đường đến trường của học sinh nằm ngay bên cạnh đường cao tốc, lại không có đèn đường. Tuy nhiên, giờ đây các học sinh này có thể an tâm tới trường nhờ dự án hỗ trợ lắp 80 cột đèn đường của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và ngân sách chính quyền địa phương.Một học sinh 15 tuổi cho biết trước đây, em thường rất sợ khi cùng các bạn đi qua con đường tối tăm này sau mỗi giờ học. Giờ đây con đường đã sáng trưng với những cột đèn đường mới, các em rất vui và hạnh phúc vì có thể đi học một cách an toàn.Một dự án khác được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ là dự án xây dựng trường mẫu giáo ấp ủ suốt 12 năm qua nhưng chưa thể thực hiện do chính quyền địa phương thiếu ngân sách. Một phụ huynh học sinh bày tỏ vui mừng vì nhà trẻ mới giúp cuộc sống của họ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Họ có thể gửi trẻ ở trường mẫu giáo, an tâm làm việc. Các cơ quan Chính phủ Hàn Quốc còn khuyến khích sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân địa phương, để lựa chọn ra những cơ sở cần thiết xây dựng.Những dự án này là điển hình cho sự kết hợp giữa văn hóa giúp đỡ lẫn nhau "Ashar" của người dân Kyrgyzstan với phong trào xây dựng nông thôn mới Saemaul của Hàn Quốc. Phó Giám đốc Văn phòng KOICA tại Kyrgyzstan cho biết đây là những dự án có tính bền vững cao trong tương lai.Từ năm 2021, Hàn Quốc chỉ định Kyrgyzstan là đối tác trọng tâm về viện trợ phát triển chính thức. Chỉ riêng trong năm nay, Seoul đã hỗ trợ cho quốc gia này gần 10 triệu USD.