Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thảo luận với Mỹ về việc thắt chặt hợp tác quân sự

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Seung-kyum ngày 19/4 đã có cuộc gặp với Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Samuel Paparo của Mỹ đang trong chuyến thăm Hàn Quốc. Tại đây, hai bên đã đánh giá tình hình an ninh trong khu vực trước các động thái khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, cũng như thảo luận về các phương án hợp tác Hàn-Mỹ.Chủ tịch Kim đã nhấn mạnh quyết tâm sẽ cùng phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác tạo đòn bẩy cho những nỗ lực của Chính phủ hai nước về mặt quân sự, trong việc kêu gọi miền Bắc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và trả lại ổn định trên bán đảo Hàn Quốc.Đáp lại, Tư lệnh Samuel Paparo cho biết sẽ nỗ lực để nhanh chóng bố trí các tài sản của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ vào Hàn Quốc, do Seoul là đồng minh bền vững nhất của Washington. Hai bên nhất trí sẽ nâng cao năng lực thực hiện răn đe mở rộng của Mỹ và phát triển mối quan hệ song phương thành đồng minh hành động.Đây là chuyến thăm Hàn Quốc lần thứ 4 của ông Paparo kể từ sau khi nhậm chức, nằm trong khuôn khổ các chuyến thăm quốc gia đồng minh định kỳ của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương.Trong một tin liên quan, Chủ tịch Kim Seung-kyum vào cùng ngày cũng đã có cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Hà Lan Onno Eichelsheim và thảo luận về tình hình an ninh khu vực bán đảo Hàn Quốc, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Âu.Tại đây, hai bên đã bày tỏ lo ngại về tình hình chiến tranh Ukraine vẫn còn đang tiếp diễn, và cùng chung lập trường về việc cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Hàn Quốc và Hà Lan, phải tích cực hỗ trợ vì Ukraine và an ninh của châu Âu, thêm vào đó là cùng nhận thức về việc các động thái khiêu khích quân sự của miền Bắc đã đe dọa hòa bình của không những bán đảo Hàn Quốc mà còn của cộng đồng quốc tế.Theo đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã kêu gọi sự ủng hộ của Amsterdam đối với nỗ lực phi hạt nhân hóa của cộng đồng quốc tế thông qua cấm vận Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hai bên đã không đề cập đến việc hợp tác hay ký kết hợp đồng công nghiệp quốc phòng cụ thể.Đây là lần đầu tiên Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Hà Lan đến thăm Hàn Quốc và gặp gỡ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nước này.