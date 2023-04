Lịch trình thăm Mỹ của Tổng thống Yoon Suk-yeol từ ngày 24-30/4

Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo trong buổi họp báo thường kỳ ngày 20/4 đã công bố về lịch trình chuyến thăm Mỹ cấp Nhà nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol.Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Yoon sẽ bắt đầu thăm Washington trong vòng 7 ngày, từ ngày 24/4. Đây là chuyến thăm Mỹ cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc kể từ sau chuyến thăm của cựu Tổng thống Lee Myung-bak vào năm 2011.Trong tối ngày 25/4 (giờ địa phương), một ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sẽ có cuộc gặp với vợ chồng Tổng thống Joe Biden. Nhà Trắng cho biết lãnh đạo hai nước sẽ tới thăm Bia tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên ở Washington vào cùng ngày.Trong ngày 26/4, Tổng thống sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ tại Nhà Trắng. Trước hội nghị vào sáng cùng ngày sẽ diễn ra lễ đón Chính thức Tổng thống và Phu nhân Hàn Quốc. Sau khi kết thúc hội đàm thượng đỉnh sẽ là tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Joe Biden chủ trì.Phó Chánh Văn phòng Kim Tae-hyo cho biết lãnh đạo Hàn-Mỹ sẽ có nhiều thời gian trao đổi trong suốt ngày 26/4, dự kiến chúc mừng về thành quả 70 năm quan hệ đồng minh, thảo luận về phương hướng phát triển quan hệ đồng minh trong tương lai.Tổng thống Yoon sẽ có bài phát biểu trước cuộc họp của Thượng, Hạ viện Mỹ vào ngày 27/4, trong đó nhìn lại lịch sử 70 năm quan hệ đồng minh trên nền tảng chủ nghĩa tự do dân chủ, giá trị nhân quyền, chỉ ra các bài toán, thách thức chung của hai nước, và đề ra tầm nhìn phát triển quan hệ tương lai.Tối muộn cùng ngày, Tổng thống sẽ di chuyển tới thành phố Boston. Trong ngày 28/4, ông Yoon sẽ tham dự buổi tọa đàm về lĩnh vực kỹ thuật số, sinh học tại Viện công nghệ Massachusetts (MIT), Hội nghị bàn tròn Hàn-Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống cũng sẽ lần đầu có bài diễn thuyết về chính sách tại trường Kennedy thuộc Đại học Harvard, trong đó hồi tưởng lại quá trình mở rộng tự do kinh tế, chính trị tại Mỹ kéo dài 200 năm qua, sự hai mặt của tự do trong thời đại kỹ thuật số hiện nay. Sau khi kết thúc lịch trình tại Boston, ông Yoon sẽ về nước vào ngày 29/4 (giờ địa phương).