Chi ngân sách dự án hợp tác, giao lưu liên Triều năm 2022 tăng 2,5 lần

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 20/4 công bố trong năm ngoái, ngân sách dự án được giải ngân từ Quỹ hợp tác liên Triều đạt 77,9 tỷ won (58,6 triệu USD), tăng gấp 2,5 lần so với năm 2021 là 31,2 tỷ won (23,5 triệu USD).Trong đó, 86% là khoản hỗ trợ đặc biệt cho doanh nghiệp bị khó khăn do các dự án hợp tác kinh tế liên Triều bị gián đoạn, như doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, tuyến du lịch núi Geumgang.Cụ thể, khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp Gaesung là 34,7 tỷ won (26,1 triệu USD), cho các doanh nghiệp "hợp tác kinh tế liên Triều" gồm các doanh nghiệp đầu tư tuyến du lịch núi Geumgang và các doanh nghiệp hợp tác thông thường khác, là 32,5 tỷ won (24,4 triệu USD).Khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp khu công nghiệp liên Triều Gaesung từng đạt 8,4 tỷ won (6,3 triệu USD), cho doanh nghiệp hợp tác kinh tế liên Triều là 12,2 tỷ won (9,2 triệu USD) trong năm 2021.Khoản hỗ trợ cho các lĩnh vực còn lại có quy mô tương tự so với năm 2021. Có 4,4 tỷ won (3,3 triệu USD) được chi để "giải quyết vấn đề nhân đạo" tại Bắc Triều Tiên, bao gồm dự án nâng cao dinh dưỡng cho trẻ em khu vực nông thôn miền Bắc; 3,4 tỷ won (2,5 triệu USD) chi cho lĩnh vực "giao lưu văn hóa, xã hội hai miền Nam-Bắc" và 2,9 tỷ won (2,2 triệu USD) cho "Trung tâm tương lai thống nhất bán đảo Hàn Quốc", tương tự một năm trước.Trong năm ngoái, quy mô Quỹ hợp tác liên Triều đạt tổng cộng 1.567,1 tỷ won (1,17 tỷ USD), trong đó ngân sách cho các dự án là 1.269 tỷ won (955 triệu USD), nhưng do quan hệ liên Triều trên thực tế bị cắt đứt, nên tỷ lệ giải ngân ngân sách dự án chỉ đạt 6%.