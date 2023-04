Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngày 21/4 đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Lanting về ngoại giao được tổ chức tại Bến Thượng Hải, thành phố Thượng Hải.Tại đây, ông Tần Cương đề cập đến những tin đồn gần đây rằng Trung Quốc đang thách thức trật tự quốc tế dựa trên những quy tắc, hay đơn phương muốn thay đổi hiện trạng và hủy hoại nền hòa bình, ổn định của eo biển Đài Loan.Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng những lập luận đi trái với lẽ thường tình tối thiểu và công lý lịch sử là hết sức vô lý và mang lại hệ lụy nguy hiểm. Ông Tần Cương cảnh báo những kẻ "đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan sẽ bị "thiêu chết".Ông Tần Cương nhấn mạnh việc Đài Loan được trao trả cho Trung Quốc là một phần của trật tự quốc tế theo "Tuyên bố Potsdam" sau Thế chiến II. Trung Quốc không có ý đồ đơn phương thay đổi hiện trạng hay phá hủy sự ổn định của Đài Loan, mà chính một số ít quốc gia mới đang lợi dụng các thế lực và lên kế hoạch tách Đài Loan độc lập khỏi Trung Quốc.Phát biểu này là nhắm đến những đề cập của Tổng thống Yoon trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters (Anh) ngày 19/4, rằng tình hình căng thẳng ở Đài Loan là do những nỗ lực hòng thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Seoul cùng cộng đồng quốc tế hoàn toàn phản đối điều này.Trước đó, trong buổi họp báo thường kỳ ngày 20/4, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định vấn đề Đài Loan hoàn toàn là một vấn đề nội bộ của Trung Quốc, và là cốt lõi trong số những lợi ích trọng tâm của Bắc Kinh. Trung Quốc không cho phép bên thứ ba nào "nói leo" can thiệp vào.Tiếp đó, ông Uông Văn Bân chỉ ra rằng nguyên nhân sâu xa trong vấn đề căng thẳng tại eo biển Đài Loan thời gian qua là do các phần tử độc lập tại "hòn đảo" này tiến hành các hoạt động bè phái, dưới sự hỗ trợ và ủng hộ của các thế lực bên ngoài. Vì thế để bảo vệ tình hình ở eo biển Đài Loan cũng như hòa bình và an ninh của khu vực thì cần phải phản đối rõ ràng nền độc lập của Đài Loan và sự can thiệp từ bên ngoài.Phát ngôn viên Trung Quốc cho rằng vấn đề của Đài Loan hoàn toàn khác với vấn đề giữa hai miền Nam-Bắc của bán đảo Hàn Quốc, khi mà cả Seoul và Bình Nhưỡng đều là các quốc gia có chủ quyền và đều gia nhập Liên hợp quốc. Do vậy, phía Seoul cần phải tuân thủ đúng tinh thần của Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung, cũng như nguyên tắc "một Trung Quốc", và nên có lập trường thận trọng hơn về vấn đề Đài Loan.Đáp lại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Jang Ho-jin ngày 20/4 đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Hình Hải Minh để phản đối mạnh mẽ những nhận xét "thô lỗ" của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng đây là một hành động khiếm nhã về mặt ngoại giao.Ông Jang Ho-jin nhấn mạnh Bắc Kinh cần nỗ lực để các vụ việc tương tự không gây ra những trở ngại không cần thiết trong việc phát triển mối quan hệ với Seoul.