Photo : YONHAP News

Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Paul LaCamera trong báo cáo gửi đến phiên điều trần về ngân sách của Ủy ban quân sự Thượng viện Mỹ diễn ra vào ngày 20/4 (giờ địa phương) cho biết quân đội đang nỗ lực để tiến hành trở lại các cuộc tập trận cơ động thực tế (live training) trong các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ, song phần lớn các cuộc diễn tập lại không đảm bảo được ngân sách trong quá trình mở rộng tập trận.Tư lệnh Paul LaCamera cũng cho biết cơ hội tổ chức tập trận bắn đạn thật cũng bị hạn chế bởi không gian eo hẹp. Nếu ngân sách bị cắt giảm nữa thì sẽ làm giảm năng lực thực hiện các cuộc tập trận trên bán đảo Hàn Quốc của lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Ông LaCamera nhấn mạnh mức ngân sách hiện tại đang ở mức "đáy" (floor), tức mức thấp nhất, chứ không phải ở mức "trần" (ceiling).Liên quan tới mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ chỉ ra rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 7, nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài thì việc miền Bắc "kích hoạt" vũ khí hạt nhân không còn là "giả định" nữa mà đã trở thành vấn đề về "thời gian".Ông LaCamera khẳng định quyết tâm của Chủ tịch Kim Jong-un về việc vận hành vũ khí hạt nhân là vô cùng mạnh mẽ, và Bình Nhưỡng đang phát triển "năng lực tấn công thứ cấp" đáng tin cậy hơn.Năng lực tấn công thứ cấp là khả năng phản công bằng vũ khí hạt nhân trước các cuộc tấn công của kẻ thù, bao gồm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và hệ thống "Phóng khi có cảnh báo" (LOW), tức phóng vũ khí hạt nhân ngay khi phát hiện một cuộc tấn công của kẻ thù.Trong vòng hơn một năm qua, nhà lãnh đạo miền Bắc đã phô trương nhiều năng lực khác nhau của nước này và tất cả đều có thể trở thành năng lực tấn công thứ cấp.Trước câu hỏi về việc liệu Trung Quốc có ảnh hưởng như thế nào đến quyết định thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Tư lệnh LaCamera nhận định Bắc Kinh có thể có hoặc không ủng hộ Bình Nhưỡng thử hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc đang cùng với Nga nỗ lực gây cản trở Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trừng phạt miền Bắc.Bên cạnh đó, ông LaCamera cho rằng Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên đang tích cực đầu tư cho công nghệ chiến tranh thông tin, và bày tỏ lo ngại về năng lực cạnh tranh của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc ở lĩnh vực thông tin.Tư lệnh LaCamera cho biết Bộ Tư lệnh không gian mạng Mỹ và Bộ Tư lệnh không gian mạng Hàn Quốc sẽ ký biên bản ghi nhớ (MOU) trong năm nay để tăng cường khả năng tiến hành các hoạt động tác chiến trên bán đảo Hàn Quốc, đối phó với sự can thiệp và ảnh hưởng của bên thứ ba.