Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên khẳng định địa vị nước sở hữu hạt nhân của miền Bắc

Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui ngày 21/4 đã ra một tuyên bố thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), lên án Tuyên bố chung của Ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) khi không công nhận miền Bắc là một nước sở hữu hạt nhân. Đây là một hành vi can thiệp vô lý và bất hợp pháp vào nội bộ của một nước.Bà Choe cho rằng G7 là một nhóm lợi ích khép kín của một số ít quốc gia, nên tuyệt đối không thể đại diện cho tiếng nói công bằng của cộng đồng quốc tế, mà chỉ là một công cụ chính trị phục tùng Mỹ đảm bảo được vị thế bá quyền.Bộ trưởng Ngoại giao miền Bắc nhấn mạnh nước này sẽ ngăn chặn triệt để và có biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào có ý đồ xâm hại tới chủ quyền và lợi ích cơ bản của Bắc Triều Tiên.Ngoại trưởng Choe khẳng định địa vị của Bắc Triều Tiên là một nước sở hữu hạt nhân, điều này là "cuối cùng và không thể đảo ngược" xét theo việc nước này đang sở hữu năng lực răn đe hạt nhân trên thực tế và được quy định theo Luật về chính sách năng lực vũ khí hạt nhân quốc gia thông qua tại cuộc họp Hội đồng nhân dân tối cao vào tháng 9 năm ngoái. Do đó, Bình Nhưỡng tuyệt đối sẽ không đòi hỏi bất cứ sự công nhận hay phê duyệt của ai.Bà Choe lấy dẫn chứng về việc miền Bắc đã rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2003, qua đó nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ một hiệp ước nào cả.Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Choe khẳng định các động thái thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo là "việc làm chính đáng" để đối phó với các hoạt động quân sự của Mỹ và các nước đồng minh. Miền Bắc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp này cho tới khi tình hình đối địch trong khu vực hoàn toàn chấm dứt.Trong một diễn biến liên quan, Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Hyo-jung trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21/4 một lần nữa kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt các hành động và lập trường uy hiếp, lắng nghe những lo ngại của cộng đồng quốc tế về các hành vi khiêu khích tên lửa và hạt nhân thiếu suy xét của miền Bắc.Bà Lee nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng phát triển hạt nhân và tên lửa là vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Miền Bắc tuyệt đối sẽ không đạt được nguyện vọng thông qua việc phát triển hạt nhân và tên lửa, mà sẽ càng bị cô lập hơn khỏi cộng đồng quốc tế.Trước đó, Ngoại trưởng các nước G7 đã nhóm họp trong vòng ba ngày từ 16-18/4 tại Nhật Bản, sau đó ra Tuyên bố chung có nội dung lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tục của Bắc Triều Tiên cũng như không công nhận miền Bắc là nước sở hữu hạt nhân. Tuyên bố chung cũng hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ NPT và các biện pháp của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), tham gia ký kết vào Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).