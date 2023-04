Chính phủ Việt Nam tổ chức cuộc họp khẩn về đầu tư với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài

Photo : YONHAP News

Một nguồn thạo tin tại Việt Nam ngày 21/4 cho biết Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam đã gửi công văn khẩn cấp tới doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đang hoạt động trong nước như tập đoàn Samsung, đề nghị tham dự hội nghị liên quan tới đầu tư được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng vào ngày 22/4.Đây được cho là biện pháp đối phó khẩn cấp của Chính phủ Việt Nam trước tình hình các doanh nghiệp nước ngoài, trụ cột để phát triển kinh tế trong nước, đã cắt giảm mạnh đầu tư từ đầu năm đến nay.Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì cuộc họp lần này, dự kiến sẽ lắng nghe các doanh nghiệp giãi bày những khó khăn, sau đó tiến hành rà soát kế hoạch đầu tư trong năm nay và yêu cầu các doanh nghiệp tích cực triển khai.Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng các quan chức địa phương có kế hoạch sẽ giới thiệu phương án giải quyết và hỗ trợ những khó khăn cho doanh nghiệp, bao gồm cải thiện môi trường đầu tư.Ông Choi Joo-ho, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, sẽ tham dự kiện này. Ngoài ra, đại diện các tập đoàn đa quốc gia như Apple, Nike, Hitachi, Bosch và Google; cũng như người đứng đầu các tổ chức của Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, bao gồm đại diện Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) tại Hà Nội, cũng sẽ đến tham dự.Vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam trong quý I năm nay đạt khoảng 5,4 tỷ USD, giảm mạnh 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc là 470.440 USD, giảm tới 70,4% so với một năm trước. Vốn đầu tư từ các nước Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc cũng giảm lần lượt 26,3%, 46% và 38,2%.Nguyên nhân các vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giảm là do chính quyền địa phương siết chặt các quy định về cấp phép lao động, cơ sở hạ tầng phòng cháy chữa cháy.Thêm vào đó, nguyên nhân còn do nhiều yếu tố tổng hợp như việc các doanh nghiệp di dời chuỗi cung ứng theo Luật giảm lạm phát của Mỹ, sự tăng trưởng của thị trường mới nổi là Ấn Độ, vấn đề huy động vốn đầu tư nước ngoài gặp khó khăn do lãi suất tăng và doanh số bán hàng giảm trước tình hinh kinh tế toàn cầu suy thoái.