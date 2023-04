Nghị sĩ Hàn-Anh-Nhật nhóm họp để cải thiện nhân quyền tại Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Liên minh nghị sĩ nhân quyền châu Á ngày 20/4 đã đưa ra tuyên bố chung với Nhóm nghị sĩ siêu đảng phái về vấn đề Bắc Triều Tiên của Anh (APPG NK), sau phiên họp của Đại hội đồng Liên minh nghị sĩ thế giới vì nhân quyền của người tị nạn miền Bắc (IPCNKR) lần thứ 19 tổ chức tại Anh.Trong đó có nội dung tìm ra phương án trực tiếp cung cấp mạng internet cho người dân Bắc Triều Tiên thông qua nguồn quỹ chung của cộng đồng quốc tế, do Chính phủ nước này liên tục từ chối việc khai thông mạng.Ngoài ra, hai tổ chức này cũng chỉ trích các hành động tấn công mạng và đánh cắp tiền điện tử của Bình Nhưỡng. Một nhóm các nước gồm Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Nhật Bản sẽ lập nên các quy phạm quốc tế để ứng phó với hành vi tấn công mạng, tạo ra các nhóm thảo luận định kỳ nhằm ngăn chặn và chịu trách nhiệm đối với các cuộc tấn công.Được biết, khi có cuộc tấn công mạng cấp quốc gia thì sẽ có màn trả đũa, song do Bắc Triều Tiên hạn chế sử dụng mạng internet nên việc đáp trả bằng cách tấn công mạng không gây ra ảnh hưởng mấy, nên phải thay thế bằng các phương thức khác và cần có các quy định chung của cộng đồng quốc tế.Các nghị sĩ Nhật Bản còn nhắc đến các vụ bắt cóc người Nhật của Bình Nhưỡng, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những người này.Về phần mình, Đại sứ Hàn Quốc tại Anh Yoon Yeo-cheol đã bày tỏ ý chí quyết tâm vững vàng của Seoul trong việc cùng nỗ lực với cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề nhân quyền tại miền Bắc.Cựu nghị sĩ Hong Il-pyo, Chủ tịch danh dự của IPCNKR, nhận định tình hình nhân quyền của Bắc Triều Tiên vẫn giậm chân tại chỗ mặc cho các nỗ lực thay đổi bấy lâu nay, từ đó kêu gọi các nước phải mạnh mẽ lên tiếng để cải thiện vấn đề.Thứ trưởng Ngoại giao Anh phụ trách khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Anne-Marie Trevelya nhấn mạnh nền hòa bình quốc tế và vấn đề nhân quyền miền Bắc có quan hệ mật thiết, do đó phải tích cực kêu gọi nước này mở cửa biên giới và giao lưu với quốc tế trở lại.Cuộc họp lần này xoay quanh chủ đề về sự hợp tác quốc tế để giải quyết vấn đề bắt cóc, đàn áp tôn giáo, cải thiện quyền tiếp cận thông tin, tấn công mạng của Bắc Triều Tiên, trong đó có việc ngăn chặn các cuộc tấn công mạng và rửa tiền, cấm vận bổ sung đối với các tổ chức tin tặc cũng như cơ quan có dính líu của miền Bắc.