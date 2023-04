Xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 4 năm 2023 của Hàn Quốc giảm 11%

Photo : YONHAP News

Cơ quan hải quan Hàn Quốc ngày 21/4 đã công bố kim ngạch xuất khẩu từ ngày 1-20/4 là 32,37 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022.Số ngày làm việc trong thời gian này tương tự với cùng kỳ năm ngoái là 15,5 ngày. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày cũng giảm 11%.Xét theo mặt hàng, chíp bán dẫn giảm 39,3%, dầu hỏa giảm 25,3%, thiết bị viễn thông không dây giảm 25,4%, ghi nhận mức giảm mạnh.Kim ngạch nhập khẩu là 36,51 tỷ USD, giảm 11,8% so với năm trước. Nhập khẩu khí ga tăng 2,5%, thiết bị chế tạo chíp bán dẫn tăng 47,2%, trong khi dầu thô, than đá và thiết bị chính xác giảm lần lượt là 37,2%, 20,2% và 8,3%.Cán cân thương mại thâm hụt 4,14 tỷ USD. Được biết, cán cân thương mại của Hàn Quốc đã liên tiếp thâm hụt từ tháng 3 năm ngoái. Mức thâm hụt thương mại trong 20 ngày đầu tháng 4 là 26,58 tỷ USD.