Hàn Quốc phái cử máy bay vận tải quân sự để sơ tán Hàn kiều tại Sudan

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/4 đã tổ chức cuộc họp khẩn của các Bộ ngành liên quan do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia chủ trì, quyết định nâng mức cảnh báo nguy cơ về tình hình xung đột tại Sudan lên mức 4 là "nghiêm trọng", và phái cử máy bay vận tải quân sự và đội ứng phó nhanh tới nước sở tại.Một quan chức quân đội cho biết máy bay vận tải quân sự C-130J đã cất cánh từ sân bay Gimhae (thành phố Busan) vào lúc 4 giờ 53 phút chiều cùng ngày. Máy bay chở hơn 50 người gồm các nhân lực thuộc Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt thuộc Lục quân, lực lượng kiểm soát chiến đấu Không quân, phi cơ, nhân viên kỹ thuật, cảnh vệ và nhân viên y tế. Do tình hình xung đột vẫn đang tiếp diễn tại Sudan, sân bay Khartoum thì bị phong tỏa nên máy bay và binh lính sẽ chờ lệnh tại căn cứ của quân đội Mỹ tại Djibouti và theo dõi sát sao tình hình.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng đã nâng cấp Ban đối sách bảo vệ công dân tại nước ngoài thành Ủy ban đối sách công dân tại nước ngoài, do Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban.Hiện tại, 26 công dân Hàn Quốc đang cư trú tại Sudan được xác nhận là vẫn an toàn.Trước đó, vào cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị nhanh chóng xúc tiến đối sách phái cử máy bay sơ tán người dân Hàn Quốc tại Sudan, sau khi nhận báo cáo từ Văn phòng An ninh quốc gia về tình hình giao tranh giữa quân đội Chính phủ Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tại thủ đô Khartoum.Từ ngày 15/4, cuộc xung đột vũ trang đã nổ ra giữa các đơn vị quân đội trung thành với Tướng Abdel Fattah al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp của Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh, một nhóm bán quân sự dưới quyền Tư lệnh Mohamed Hamdan Dagalo, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp. Căn nguyên dẫn tới xung đột là do bất đồng về cách thức sáp nhập RSF vào quân đội. Hiện các nước đang tăng tốc trong việc sơ tán người dân nước mình đến nơi an toàn.