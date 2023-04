Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Mỹ trong vòng 7 ngày

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chính thức lên đường tới Mỹ, bắt đầu chuyến thăm Washington trong vòng ngày 7 ngày, kể từ ngày 24/4. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước Mỹ của một Tổng thống Hàn Quốc sau 12 năm.Chuyến thăm Mỹ lần này của Tổng thống Yoon diễn ra trong bối cảnh quan hệ Hàn-Mỹ gần đây vấp phải nhiều vấn đề tranh cãi như vụ Washington bị nghi ngờ nghe lén các đồng minh, trong đó có Seoul, hay phát biểu của Tổng thống Yoon về việc để ngỏ viện trợ Ukraine.Trong chuyến thăm Washington lần này, Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 26/4 (giờ địa phương), có bài phát biểu trong cuộc họp chung của Thượng viện và Hạ viện Mỹ vào ngày 27/4 và có bài phát biểu tại trường Đại học Harvard.Nghị sự ưu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ là tăng cường hiệu quả thực tế của răn đe mở rộng, trong đó Washington cung cấp vũ khí hạt nhân khi xảy ra mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc.Mặc dù tài sản hạt nhân sẽ không được bố trí trên bán đảo Hàn Quốc, nhưng Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đang kỳ vọng Mỹ sẽ có phương án mạnh mẽ hơn so với phương án "chia sẻ hạt nhân theo phương thức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)". Hai nước Hàn-Mỹ được dự đoán sẽ nhất trí về ý tưởng thành lập cơ chế thảo luận thường trực về răn đe mở rộng, trong đó Seoul có thể tham gia vào lập và thực thi kế hoạch về hạt nhân.Bên cạnh đó, hợp tác công nghệ và chuỗi cung ứng ở lĩnh vực kinh tế cũng sẽ là một chủ đề nghị sự chính của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Hai bên sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác về công nghệ nguồn của Mỹ và năng lực chế tạo của Hàn Quốc, tham gia vào trật tự chuỗi cung ứng do Washington dẫn dắt.Cố vấn kinh tế thuộc Văn phòng Tổng thống Choi Sang-mok ngày 19/4 cho biết tại sự kiện kinh tế có sự tham gia của hơn 120 lãnh đạo các doanh nghiệp lớn chủ chốt của Hàn Quốc được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm này, các bên sẽ cam kết gia tăng hợp tác về chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp mũi nhọn như chíp bán dẫn, pin, xe ô tô điện, sinh học.Văn phòng Tổng thống cho biết phía Mỹ đã phần nào phản ánh những yêu cầu của Hàn Quốc liên quan tới Luật giảm lạm phát và Luật chíp bán dẫn và khoa học, nên vấn đề này dự kiến cũng sẽ là một trong những nghị sự chính.Vấn đề then chốt là Seoul phải nâng cao mức độ hợp tác với Washington ở cả lĩnh vực an ninh và kinh tế, trong khi việc Hàn Quốc sẽ chịu gánh nặng nếu tích cực tham gia vào lộ trình kìm hãm Trung Quốc và Nga của Mỹ.Các chuyên gia dự đoán rằng có khả năng lãnh đạo Hàn-Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề Mỹ nghe lén đồng minh và vấn đề hỗ trợ cho Ukraine, song khả năng hai nước công bố kết quả thảo luận là rất thấp.