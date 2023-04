Bộ Y tế tăng cường phát hiện những hộ gia đình gặp khủng hoảng chưa được hỗ trợ phúc lợi

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết dự thảo sửa đổi một phần Sắc lệnh thi hành Luật về sử dụng, hỗ trợ và phát hiện đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội trong cuộc họp Nội các ngày 24/4.Dự thảo sửa đổi Sắc lệnh thi hành luật được bổ sung mới các thông tin về tìm kiếm những hộ gia đình đang gặp rủi ro chưa được hỗ trợ về mặt phúc lợi, tiến hành hỗ trợ theo địa chỉ mà đang cư trú trong trường hợp hộ gia đình có địa chỉ cư trú thực tế khác với địa chỉ đăng ký.Trước mắt, Bộ Y tế và phúc lợi đã nâng phạm vi số khoản tiền nợ quá hạn, một tiêu chuẩn để phát hiện các hộ gia đình đang gặp khủng hoảng vẫn áp dụng từ trước đến nay, từ mức tối đa dưới 10 triệu won (7.497 USD) lên tối đa 20 triệu won (14.994 USD).Ngoài ra, Sắc lệnh thi hành cũng thêm mới những thông tin để phát hiện đối tượng có dấu hiệu nguy cơ khủng hoảng, như đối tượng nộp chậm tiền gas và nước, những người không đăng ký tham gia bảo hiểm tuyển dụng trong vòng một năm gần nhất, đối tượng hộ gia đình được hỗ trợ một phần chi phí y tế do gặp khó khăn về kinh tế khi phải trả phí y tế quá nhiều so với thu nhập.Theo đó, bắt đầu từ tháng 12 năm nay, Chính phủ dự kiến tăng từ 39 lên 44 hạng mục thông tin để tìm kiếm các đối tượng nằm trong "điểm mù" về mặt phúc lợi.Bộ Y tế và phúc lợi cũng quyết định sẽ sử dụng các thông tin liên lạc và địa chỉ cư trú thực tế không qua khảo sát thực trạng tình hình đăng ký cư trú để tìm kiếm các hộ gia đình đang gặp khủng hoảng, tránh trường hợp bị bỏ sót do có địa chỉ cư trú thực tế khác với địa chỉ đăng ký.Dự thảo sửa đổi lần này là một trong những biện pháp của "Đối sách cải thiện hệ thống hỗ trợ và phát hiện những điểm mù về mặt phúc lợi" được Chính phủ công bố hồi tháng 11 năm ngoái.