Lượng khách bay tuyến quốc tế của các hãng hàng không Hàn Quốc tăng gấp 16 lần so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Bộ địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 23/4 cho biết tổng số hành khách đi tuyến đường bay quốc tế của các hãng hàng không quốc gia trong quý I năm 2023 là gần 9,88 triệu người, tăng gấp 16 lần so với cùng kỳ năm trước (619.204 người).Trong đó, số hành khách tuyến đường bay quốc tế của các hãng hàng không lớn là 4,47 triệu người (Korean Air 2,73 triệu người, Asiana Airlines 1,74 triệu người), tăng 7,8 lần so với cùng kỳ năm 2022 là 570.000 người, chiếm 45% tổng số hành khách bay chuyến quốc tế.Còn lại là hành khách đi bằng các hãng hàng không giá rẻ (LCC) với 5,41 triệu người, tăng hơn 100 lần so với quý I năm 2022 là 52.000 người, tỷ trọng tăng từ 8,4% năm 2022 lên 55% trong năm nay.Lý do số hành khách bay đi nước ngoài tăng chóng mặt là do một số nước như Nhật Bản, Đài Loan và Macao đã nối lại việc miễn visa du lịch cho người Hàn Quốc từ quý IV năm ngoái sau khi dịch bệnh COVID-19 chững lại; thêm vào đó là nhu cầu đi du lịch các nước Đông Nam Á cũng dần hồi phục.Các công ty chứng khoán cũng phân tích rằng các hãng hàng không giá rẻ đã ghi nhận mức thành tích kỷ lục cao nhất trong quý I vào năm nay. Nhu cầu du lịch nước ngoài bị "dồn nén" sau ba năm đã bùng phát, tâm lý tiêu dùng cho du lịch cũng đang nóng hơn bao giờ hết.Ngoài ra, số lượng hãng hàng không giá rẻ giảm 20%, từ 155 hãng xuống còn 124 hãng trong vòng ba năm, ngoại trừ các hãng mới, do đó tình hình cạnh tranh nguồn cung cũng không đáng lo ngại.Trong khi đó, lượt vận chuyển và lượng hàng hóa của các hãng bay lớn giảm, doanh số quý I ở mức đình trệ.Được biết, các hãng hàng không Hàn Quốc có kế hoạch sẽ tăng thêm và khai thác lại các chuyến bay quốc tế trong cả mùa vắng khách là quý II, để khôi phục lại thành tích.