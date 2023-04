Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 23/4 (giờ địa phương) dẫn thông tin từ tờ Thời báo Tài chính nước này, cho biết Mỹ đã đề nghị Chính phủ Seoul đảm bảo rằng doanh nghiệp chíp bán dẫn của Hàn Quốc không "bù đắp lỗ trống" trong trường hợp Trung Quốc thiếu chíp bán dẫn do cấm sản phẩm của công ty chíp bán dẫn Micron của Mỹ.Theo nội dung đưa tin, 4 nguồn thạo tin về đối thoại giữa Nhà Trắng và Văn phòng Tổng thống tiết lộ rằng Washington đã đưa ra yêu cầu trên trong quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 24/4 (giờ địa phương).Mặc dù Trung Quốc giải thích rằng việc thẩm định với mặt hàng của Micron chỉ là một quy trình giám sát thông thường, tuy nhiên Mỹ lại coi đây là biện pháp đáp trả của Bắc Kinh với Washington về quy chế của Mỹ đối với chíp bán dẫn của Trung Quốc.Trong tổng số 30,8 tỷ USD doanh số của Micron trong năm ngoái, có 25% là từ Trung Quốc và Hong Kong. Nếu Washington siết chặt quy trình thẩm định thì hãng này sẽ gặp rủi ro lớn. Micron đang chiếm thị phần lớn trên thị trường chíp nhớ toàn cầu, cùng với hãng Điện tử Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc.Cụ thể, Chính phủ Mỹ đã đề nghị hai hãng Hàn Quốc không gia tăng doanh số bán chíp bán dẫn tại thị trường Trung Quốc trong trường hợp Bắc Kinh cấm bán sản phẩm của Micron theo kết quả thẩm định an ninh.Một nguồn thạo tin khác cho biết Chính phủ Mỹ đã đưa ra đề nghị này nhằm đảm bảo rằng Trung Quốc không thể lấy công ty Micron để gây tác động tới chính sách của Mỹ. Washington muốn cho Bắc Kinh thấy rằng Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh, đối tác để chống lại bất cứ sức ép kinh tế nào nhắm vào nước Mỹ cũng như các đồng minh.Tờ Thời báo Tài chính cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ hay hãng điện tử Samsung vẫn chưa đưa ra lập trường về đề nghị này của Washington. Trong khi đó SK Hynix thì cho biết vẫn chưa nhận được đề nghị nào từ Chính phủ.Trong tháng trước, Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc thông báo tiến hành đánh giá an ninh với sản phẩm của công ty Micron bán tại nước này.