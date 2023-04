KOICA nối lại dự án đào tạo nhân lực quốc tế cho các nước đang phát triển

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ngày 24/4 cho biết đã nối lại dự án mời nhân lực của các nước đang phát triển đến Hàn Quốc để trau dồi nghiệp vụ sau ba năm tạm hoãn vì dịch bệnh COVID-19, bắt đầu với 15 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ của Cơ quan phòng chống thiên tai Mông Cổ.Các học viên Mông Cổ sẽ sinh hoạt tại trung tâm đào tạo của KOICA tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi từ ngày 24/4 cho đến ngày 5/5, và sẽ được đào tạo qua các khóa học tại Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn, Học viện phòng cháy chữa cháy quốc gia thuộc Cơ quan phòng cháy chữa cháy.Nội dung sẽ bao gồm lịch sử phòng cháy chữa cháy của Hàn Quốc, quản lý chương trình phòng cháy chữa cháy, năng lực chỉ huy, năng lực cơ bản của người quản lý về tai nạn, công tác ứng phó với hỏa hoạn của người quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy.Trong năm nay, KOICA cũng sẽ tiến hành khoảng 250 khóa học thuộc dự án đào tạo quốc tế mang tên Chương trình hợp tác hữu nghị (CIAT) trong năm nay.Chương trình hợp tác hữu nghị là dự án xây dựng mối quan hệ hợp tác với các bộ ngành Chính phủ, cơ quan Nhà nước, trường Đại học, doanh nghiệp xã hội, để đào tạo phát triển nhân sự (HRD) thông qua các khóa học chất lượng cao. Trong năm đầu khi KOICA mới được thành lập vào năm 1991, đã có 362 người tham gia vào chương trình này, tính đến nay có tổng cộng 96.096 người.Chương trình CIAT có vai trò là cầu nối trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước đang phát triển với Hàn Quốc, thông qua việc đóng góp bằng kinh nghiệm đào tạo nhân lực các nước này.Do dịch bệnh COVID-19, KOICA đã ra mắt dự án CIAT-ON nhằm đào tạo trực truyến cho các nước thành viên của Ủy ban hỗ trợ phát triển (DAC) thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).