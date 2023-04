28 công dân Hàn được sơ tán thành công khỏi Sudan, đáp xuống Seoul vào chiều ngày 25/4

Photo : KBS News

Trong tình hình cuộc giao tranh đẫm máu giữa quân đội Chính phủ Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tại Sudan vẫn còn đang tiếp diễn, Chính phủ Hàn Quốc đã thành công sơ tán 28 công dân Hàn ra khỏi nước châu Phi này.Xuất phát từ thủ đô Khartoum hôm 23/4 (theo giờ địa phương), 28 công dân Hàn Quốc di chuyển bằng xe buýt quãng đường khoảng 850 km đến thành phố cảng Port Sudan nằm ở phía Đông Bắc.Tại Port Sudan, nhóm Hàn kiều này được chở đến sân bay quốc tế Quốc vương Abdulaziz của Ả-rập Xê-út bằng máy bay vận tải quân sự, sau đó đã lên máy bay chuyên chở cỡ lớn để về nước. Những công dân này đã tới Seoul an toàn vào 4 giờ chiều ngày 25/4.Do tình hình nghiêm trọng tại Sudan, Seoul đã đợi đến khi người dân nước này đặt chân đến thành phố Port Sudan rồi mới cung cấp thông tin cho báo chí.Kế hoạch sơ tán lần này có tên là "Lời hứa" (Promise). Trên thực tế, Chính phủ đã tổng huy động toàn bộ phương tiện có thể để sơ tán người dân. Kể từ sau cuộc xung đột vũ lực quân phiệt tại Sudan bùng nổ vào ngày 15/4, Chính phủ Hàn Quốc đã ngay lập tức lập nhóm chuyên trách với các nhân sự từ Văn phòng an ninh quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Cơ quan tình báo quốc gia nhằm chuẩn bị cho kế hoạch sơ tán người dân tại quốc gia Đông Phi này.Đích thân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra chỉ huy lần sơ tán này và chỉ thị lực lượng Hải quân Cheonghae (Thanh Hải) đang neo đậu tại Oman cử đến vùng biển gần Sudan để ứng phó trong trường hợp có biến cố xảy ra khi di chuyển.Ngoài ra, Tổng thống cho biết nhờ có mạng lưới thông tin của nước đồng minh Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) mà công tác cứu trợ công dân Hàn bằng đường bộ diễn ra một cách an toàn. Một vài người Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất sinh sống tại Sudan cũng đi cùng công dân Hàn trong chiếc phi cơ quân sự trên.Chính phủ Sudan và phiến quân đã nhất trí đình chiến trên toàn quốc trong vòng 72 giờ, kể từ 12 giờ đêm ngày 24/4 theo giờ địa phương. Trước đó, hai bên cũng nhiều lần cam kết sẽ ngừng bắn, nhưng đã không giữ lời hứa.Chính phủ các quốc gia khác đã nhân thời gian đình chiến vào cuối tuần rồi để sơ tán người dân nước mình. Ý, Pháp, Mỹ và các nước Trung Đông cũng đang tiến hành sơ tán người dân bằng máy bay và tàu biển.Tính đến nay, cuộc giao tranh tại Sudan đã cướp đi mạng sống của khoảng 400 người, khiến gần 4.000 người bị thương, và dẫn đến tình trạng cúp nước, điện và mạng internet.