Seoul và Washington cùng cấm vận cá nhân hỗ trợ rửa tiền cho tin tặc Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24/4 công bố Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã đồng thời chỉ định ông Sim Hyon-sop thuộc Ngân hàng Kwangson Bắc Triều Tiên vào danh sách cấm vận.Đối tượng này chủ yếu cư trú trái phép tại nước ngoài, rửa tiền bằng các tài khoản mượn danh người khác, đã đóng vai trò rửa tiền lên tới hàng triệu USD, chính là số tiền mà các tổ chức tin tặc Bắc Triều Tiên ăn cắp được, trong đó có tiền ảo. Nhân vật này còn hỗ trợ vốn cho các tin tặc.Chính phủ Hàn Quốc nhận định số tiền trên đã được sử dụng vào việc sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, như hạt nhân và tên lửa của miền Bắc.Ngân hàng Kwangson Bắc Triều Tiên bị liệt vào danh sách cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào tháng 3/2016. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ cấm vận một đối tượng ở lĩnh vực an ninh mạng cùng một lúc. Điều này được phân tích là nhằm thể hiện quyết tâm ngăn chặn các hoạt động trái phép trên không gian mạng, hòng kiếm nguồn tiền phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng gần đây.Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố cấm vận ba cá nhân trong đó có ông Sim. Ngoài ông này, còn có hai cá nhân khác bị cho là đóng vai trò giúp các tin tặc chuyển tiền ảo ăn cắp được sang tiền mặt tại khu vực Trung Quốc và Hong Kong.Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã hợp tác tích cực với khối tư nhân, ngăn chặn được khá nhiều tài khoản mượn danh của các nhân lực ở lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) của Bắc Triều Tiên, thu hồi được một phần lợi nhuận trái phép của chúng.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với các nước trong đó có Mỹ, để ngăn Bình Nhưỡng kiếm ngoại tệ trái phép từ các hoạt động phi pháp trên không gian mạng trong thời gian tới.