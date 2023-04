Netflix cam kết đầu tư 2,5 tỷ USD vào nội dung Hàn Quốc trong cuộc gặp với Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Chuyến thăm cấp Nhà nước Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong vòng 7 ngày đã chính thức bắt đầu từ ngày 24/4. Lịch trình đầu tiên là cuộc gặp với ban lãnh đạo của Netflix, một nền tảng cung cấp dịch vụ phát video trực tuyến của Mỹ.Tại đây, phía Netflix cho biết sẽ đầu tư 2,5 tỷ USD trong vòng 4 năm vào nội dung Hàn Quốc (còn gọi là K-contents), quy mô cao gấp đôi so với số tiền đầu tư mà Netflix đổ vào Hàn Quốc từ trước đến nay. Các lĩnh vực được đầu tư bao gồm sê-ri phim dài tập, phim điện ảnh, chương trình thực tế.Tổng thống Yoon nhận định khoản đầu tư này sẽ mở ra cơ hội lớn cho nền công nghiệp và nhà sáng tạo nội dung Hàn Quốc, cũng như Netflix.Ông Yoon còn cho rằng văn hóa là lĩnh vực bắt buộc trong việc duy trì và mở rộng sự tự do, do đó việc Netflix đầu tư vào Hàn Quốc lần này đã thể hiện tinh thần của mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là "đồng minh về giá trị" bảo vệ tự do.Trong chuyến công du nước Mỹ lần này, ông Yoon cùng phái đoàn kinh tế gồm 120 người có kế hoạch sẽ thu hút thêm đầu tư vào Hàn Quốc.Mặt khác, Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và Tổng thống Joe Biden dự kiến diễn ra vào ngày 26/4 (giờ địa phương). Nghị sự ưu tiên hàng đầu là tăng cường hiệu quả thực tế của răn đe mở rộng, nhằm ứng phó với các màn khiêu khích bằng tên lửa của Bắc Triều Tiên bằng tài sản chiến lược hạt nhân của Mỹ.Các nội dung thảo luận khác còn có việc hợp tác về mạng lưới cung cấp và công nghệ cao như chíp bán dẫn và pin, mở rộng đầu tư và xuất khẩu; nghi ngờ Mỹ nghe lén đồng minh và vấn đề viện trợ cho Ukraine.Vào ngày 27/4 theo giờ Mỹ, bài phát biểu chung với Thượng và Hạ viện Mỹ của Tổng thống Yoon cũng sẽ đề cập đến kế hoạch tương lai của liên minh Hàn-Mỹ.Từ khóa của chuyến công du Mỹ cấp Nhà nước lần này là "đoàn kết về giá trị", với mục đích củng cố mối quan hệ hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực bao gồm an ninh và kinh tế.Tuy nhiên, Seoul vẫn còn đứng trước thách thức trong việc điều chỉnh mối quan hệ Hàn-Trung và Hàn-Nga trong tình hình phạm vi hợp tác của liên minh Hàn-Mỹ ngày càng mở rộng hơn trong tương lai.