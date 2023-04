Chính thức khai mạc Liên hoan phim ngắn quốc tế Busan lần thứ 40

Photo : YONHAP News

Liên hoan phim ngắn quốc tế Busan (BISFF) sẽ chính thức khai mạc vào 7 giờ tối ngày 25/4 và sẽ diễn ra trong vòng một tuần với chủ đề "Phim điện ảnh và di sản" (Cinema & Heritage), công chiếu 146 bộ phim của 39 quốc gia.Các tác phẩm được mời đến Liên hoan phim lần này sẽ được trình chiếu tại Trung tâm điện ảnh Busan (Busan Cinema Center) và Nhà hát Corner thuộc Art Cinema của ngân hàng Busan (BNK). Lễ khai mạc sẽ có màn trình diễn ấn tượng của các rapper và nghệ sĩ nổi tiếng.14 bộ phim ngắn của Mỹ sẽ được công chiếu trong phần của các quốc gia khách mời chính trong năm nay. Bên cạnh đó là tác phẩm của hai đạo diễn kiêm diễn viên gạo cội trong thời kỳ đầu của làng điện ảnh thế giới là Charlie Chaplin và Buster Keaton, tác phẩm "How do you measure a year?" (tạm dịch: "Một năm đối với bạn dài cỡ nào?") của đạo diễn tiêu biểu trong giới phim tài liệu ngắn của Mỹ Jay Rosenblatt, cũng với các bộ phim ngắn của Mỹ đáng chú ý nhất được chọn lọc trong Liên hoan phim quốc tế Palm Springs.Nhân dịp tổ chức lần thứ 40 của Liên hoan phim ngắn quốc tế Busan, đây dự kiến sẽ là nơi hội tụ của các tác phẩm nhận giải thưởng từ trước đến nay, bao gồm phim "Khoảnh khắc hoang tưởng" (tên tiếng Anh: "Ephemeral") nhận giải Tác phẩm xuất sắc nhất vào năm 2013, "Tòa nhà Hanyang, phòng 401" (tên tiếng Anh: "From now on") đạt giải Tác phẩm xuất sắc vào liên hoan phim lần thứ 33.Ngoài ra còn có buổi chia sẻ của các đạo diễn từng nhận giải thưởng trong liên hoan này, cũng như triển lãm poster, hình ảnh hậu trường các bộ phim, các tài liệu đa dạng, và sự kiện "Homecoming day" dành cho những người trong ngành điện ảnh từng tham gia vào Liên hoan phim ngắn quốc tế Busan.Lễ bế mạc sẽ được tổ chức vào 7 giờ ngày 1/5, 13 tác phẩm trong 4 hạng mục nhận giải sẽ được trao tặng vào buổi lễ này.