34 người tị nạn Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc trong quý I

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 25/4 cho biết trong quý I năm nay, có tổng cộng 34 người tị nạn Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc, trong đó có 5 nam, 29 nữ. Tổng cộng số người tị nạn miền Bắc đang sống tại miền Nam tính đến thời điểm hiện tại là 33.916 người.Số người nhập cảnh vào Hàn Quốc trong quý I nhiều hơn so với quý IV năm ngoái (25 người), nhưng cần thêm thời gian để nhận định về xu hướng tăng do lượng người tị nạn miền Bắc có sự chênh lệch theo quý trong vòng vài năm qua.Quan chức trên từ chối tiết lộ về các thông tin cụ thể khác liên quan tới người tị nạn miền Bắc, do số lượng người nhập cảnh ít, việc tiết lộ thông tin dù nhỏ cũng có thể khiến danh tính của họ bị lộ.