77 mặt hàng vệ tinh nhân tạo bị hạn chế xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 25/4 cho biết đã thêm 77 mặt hàng liên quan đến vệ tinh nhân tạo vào danh sách các sản phẩm cần được theo dõi khi xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên.Danh sách các sản phẩm cần được theo dõi khi xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên hiện tại vốn được chia thành ba lĩnh vực là hạt nhân (89 mặt hàng), tên lửa (41 sản phẩm), tàu ngầm (60 sản phẩm). Thông qua lần sửa đổi này, lĩnh vực "vệ tinh" với 77 mặt hàng được bổ sung vào, cụ thể là pin điện Mặt trời, ăng-ten cảm biến hình ảnh dùng trong máy ảnh được gắn vào vệ tinh nhân tạo, thiết bị định vị toàn cầu (GPS).Seoul có kế hoạch áp dụng dự thảo sửa đổi này sớm nhất vào tháng sau, với mục đích ngăn chặn việc các sản phẩm tính năng thấp được dùng rộng rãi cho mục đích tư nhân sẽ được du nhập vào miền Bắc thông qua nước thứ ba, và nâng cao cảnh giác của người dân trong nước và cộng đồng quốc tế về vấn đề này.Theo quan chức của Bộ Công nghiệp, trường hợp vi phạm quy định trên sẽ có thể bị xử phạt theo luật Thương mại. Ngoài ra, Seoul cũng sẽ phổ biến danh sách này đến phần lớn các nước anh em, đặc biệt là các quốc gia sản xuất mặt hàng liên quan.Quy định lần này được soạn thảo dựa trên biện pháp "Kiểm soát toàn diện" (Catch All) theo Nghị quyết số 2270 được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua vào năm 2016."Kiểm soát toàn diện" là biện pháp cho phép các nước thành viên của Liên hợp quốc có thể ban lệnh cấm riêng đối với các mặt hàng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa Bình Nhưỡng, hay các sản phẩm được cho là có vai trò quan trọng trong việc lách luật cấm vận, bất kể các mặt hàng này không thuộc Nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an.Trước đó, vào ngày 18/4, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã ra chỉ thị phóng vệ tinh trinh sát quân sự số 1 đã chế tạo xong theo kế hoạch, và nhấn mạnh phải phát triển nhiều vệ tinh nhân tạo đa dạng khác trong tương lai.Mặc dù miền Bắc cho rằng bản thân phóng các vệ tinh chỉ với mục đích phát triển nền công nghiệp vũ trụ theo hướng hòa bình, nhưng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nghiêm cấm bất kỳ hình thức phóng vệ tinh dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.