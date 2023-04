Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tháng 4 của Hàn Quốc đạt 3,7%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/4 công bố số liệu khảo sát cho biết tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, thể hiện triển vọng tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong vòng một năm tới, trong tháng 4 đạt 3,7%, giảm 0,2% so với một tháng trước, hai tháng giảm liên tiếp.Nhận thức của người tiêu dùng trong tháng 4 về mức tăng giá cả trong vòng một năm qua là 4,9%, giảm 0,2% so với tháng 3.Trong tháng 4, chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 95,1 điểm, tăng 3,1 điểm so với một tháng trước. BOK phân tích bất chấp lo ngại kinh tế đình trệ, tình hình lạm phát vẫn đang duy trì xu hướng hạ nhiệt, tâm lý kỳ vọng về việc Chính phủ thắt chặt tiền tệ giảm dần, dẫn tới tâm lý tiêu dùng tăng điểm. Tuy nhiên, chỉ số này hiện vẫn đang dưới ngưỡng chuẩn (100 điểm), tức ý kiến nhận định bi quan vẫn nhiều hơn ý kiến tích cực.Trong chỉ số tâm lý tiêu dùng, triển vọng tình hình sinh hoạt hiện tại (so sánh với 6 tháng trước) đạt 87 điểm, tăng 4 điểm. Triển vọng tình hình sinh hoạt 6 tháng tiếp theo đạt 90 điểm, tăng 3 điểm.Nhận thức của người tiêu dùng về tình hình kinh tế cũng có sự cải thiện. Nhận định về tình hình kinh tế hiện tại đạt 58 điểm, triển vọng về nền kinh tế thời gian tới đạt 68 điểm, lần lượt tăng 6 điểm và 5 điểm. Triển vọng việc làm đạt 74 điểm, tăng 4 điểm. Triển vọng lãi suất đạt 111 điểm, giảm 9 điểm. Triển vọng giá nhà đạt 87 điểm, tăng 7 điểm, 5 tháng tăng liên tiếp.Triển vọng giá tiêu dùng một năm tới đạt 148 điểm, giảm 3 điểm, được phân tích là do giá dầu mỏ đang tiếp tục giảm, mức tăng giá các mặt hàng thực phẩm chế biến chững lại.