Cơ chế thảo luận Hàn-Mỹ về răn đe mở rộng dự kiến sẽ được công bố bằng văn bản sau hội nghị thượng đỉnh

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cùng Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ngày 25/4 (giờ địa phương) trong chuyến thăm Mỹ cấp Nhà nước đã cùng vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden tới viếng Bia tưởng niệm khắc tên của hơn 43.000 liệt sĩ quân đội Mỹ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Washington.Vào đêm ngày 26/4 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống sẽ dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do phía Mỹ tổ chức. Ngay sau đó, ông Yoon sẽ chính thức hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Joe Biden.Tổng thống Yoon cho biết sẽ thảo luận một cách cụ thể, thực chất với phía Mỹ về các vấn đề hợp tác công nghệ cao, an ninh kinh tế, răn đe mở rộng và giao lưu nhân lực song phương. Dự kiến hai bên sẽ cụ thể hóa bằng văn bản phương án tăng cường răn đe mở rộng, tức Mỹ cung cấp tài sản hạt nhân cho Hàn Quốc khi xảy ra uy hiếp hạt nhân Bình Nhưỡng.Hiện tại, hai bên đang thảo luận về việc thành lập một cơ chế thảo luận thường trực về răn đe mở rộng cấp Bộ trưởng, để Hàn Quốc có thể can dự vào quá trình Mỹ lập và triển khai kế hoạch bố trí tài sản hạt nhân.Ngoài ra, vấn đề chuỗi cung ứng, hợp tác công nghệ cao như chíp bán dẫn, pin cũng là những nghị sự chính tại hội nghị. Mỹ mong muốn Hàn Quốc cùng tham gia kiềm chế Trung Quốc ở lĩnh vực chíp bán dẫn, giảm sức ảnh hưởng của Bắc Kinh trong chuỗi cung ứng công nghệ cao.Hai nhà lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về vấn đề chiến tranh Ukraine. Trong khi Hàn Quốc sẽ không trao đổi về việc viện trợ vũ khí cho Ukraine, thì Mỹ cho biết Seoul sẽ tự đưa ra quyết định có viện trợ hay không.Kết quả chuyến thăm Mỹ lần này của Tổng thống Hàn Quốc phụ thuộc lớn vào việc ông Yoon có thiết lập được quan hệ hợp tác chặt chẽ với Mỹ ở mức độ ra sao trong lĩnh vực kinh tế và an ninh.