Doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào Trung tâm Công nghệ chíp bán dẫn quốc gia Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Thương mại Mỹ ngày 25/4 (giờ địa phương) đã công bố một văn kiện liên quan đến Trung tâm Công nghệ chíp bán dẫn quốc gia Mỹ (NSTC) được thành lập trên cơ sở Luật chíp bán dẫn và khoa học, mang tên là "Tầm nhìn và chiến lược NSTC".Trong đó, có nội dung rằng các doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu quốc tế theo kế hoạch sẽ có thể tham gia vào chương trình nghiên cứu và phát triển của trung tâm này trong khuôn khổ pháp luật, bao gồm các doanh nghiệp Hàn Quốc như Điện tử Samsung và SK Hynix.Tuy nhiên, Bộ Thương mại khẳng định rằng các doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của các quốc gia đáng lo ngại, như Trung Quốc, sẽ không được trở thành thành viên của NSTC.Được biết, Trung tâm Công nghệ chíp bán dẫn quốc gia Mỹ đã tham gia vào quá trình nghiên cứu chíp bán dẫn của các nước đồng minh và đối tác thông qua các doanh nghiệp Mỹ. Theo đó, Washington đã đổi lại bằng việc cho phép các doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu của các nước này có thể tham gia vào chương trình nghiên cứu của NSTC.Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ cùng các nước đối tác lập ra hướng dẫn, quy định về thiết bị an toàn và an ninh cần thiết cho quá trình hợp tác phát triển chíp bán dẫn để giữ gìn an ninh quốc gia.