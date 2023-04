Mỹ xử phạt công ty thuốc lá BAT 629 triệu USD vì vi phạm lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Công ty British American Tobacco (BAT), hãng thuốc lá lớn thứ hai thế giới có trụ sở tại Anh, đã bị Bộ Tư pháp Mỹ xử phạt 629 triệu USD do vi phạm lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên của Washington.Trong vòng từ năm 2007 tới năm 2017, thông qua công ty con đặt tại Singapore, BAT đã xuất khẩu thuốc lá cho Bắc Triều Tiên với tổng quy mô 428 triệu USD. Giao dịch này được thực hiện thông qua ngân hàng của Mỹ. Hãng này đã lợi dụng "công ty ma" để qua mắt cơ quan chức năng Mỹ. Washington hiện đang cấm mọi giao dịch tài chính, thương mại với Bắc Triều Tiên.Bộ Tư pháp Mỹ cho biết mức phạt nói trên là mức phạt cao kỷ lục từ trước tới nay, nhấn mạnh đây lời cảnh cáo cứng rắn về "cái giá phải trả" khi vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ với Bình Nhưỡng.Mặt khác, Chính phủ Mỹ đang treo tiền thưởng, truy nã đối tượng tên là Sim Hyon-sop, một quan chức ngân hàng của miền Bắc và các đồng phạm người Trung Quốc vì nghi ngờ làm trung gian giao dịch nhập khẩu thuốc lá cho Bắc Triều Tiên.Thuốc lá là một trong các mặt hàng nhập khẩu chính của miền Bắc. Tháng 5 năm ngoái, Mỹ xúc tiến dự thảo nghị quyết cấm vận tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có nội dung cấm xuất khẩu thuốc lá sang Bắc Triều Tiên, nhưng không thành do vấp phải sự phản đối của Nga.