SK Hynix thua lỗ tồi tệ nhất trong lịch sử, hơn 2,5 tỷ USD trong quý I

Photo : YONHAP News

Hãng SK Hynix ngày 26/4 công bố số liệu kinh doanh sơ bộ cho biết trong quý I năm nay, hãng thua lỗ 3.402,3 tỷ won (2,54 tỷ USD). Quy mô thua lỗ của SK Hynix gần tương tự với dự báo từ thị trường, trong bối cảnh tình hình mặt hàng chíp nhớ tiếp tục đình trệ kể từ đầu năm. Đây là mức thua lỗ tồi tệ nhất của SK Hynix kể từ sau khi công ty này được tập đoàn SK mua lại vào năm 2012.Trong quý IV năm ngoái, SK Hynix đã thua lỗ 1.701,2 tỷ won (1,27 tỷ USD), lần đầu tiên thua lỗ (xét theo quý) kể từ quý III/2012.Tính tới quý I năm nay, quy mô thua lỗ của SK Hynix trong vòng 6 tháng qua đã vượt 5.000 tỷ won (3,74 tỷ USD).Doanh thu quý vừa rồi của SK Hynix đạt 5.088,1 tỷ won (3,8 tỷ USD), giảm 58,1% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ ròng trong quý I đạt 2.585,5 tỷ won (1,93 tỷ USD).SK Hynix cho biết lĩnh vực chíp nhớ vẫn đình trệ trong quý I, trong khi nhu cầu và đơn giá sản phẩm vẫn đang tiếp tục giảm, khiến doanh thu giảm, thua lỗ tăng so với quý trước. Tuy nhiên, tình hình thị trường có thể cải thiện từ nửa cuối năm, do hãng Điện tử Samsung, nhà sản xuất chíp nhớ lớn nhất, tuyên bố cắt giảm sản lượng.