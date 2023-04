Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 25/4 đã thành công đưa 28 công dân Hàn Quốc về nước từ Sudan, quốc gia đang nổ ra giao tranh dữ dội, an toàn đáp xuống sân bay quân sự Seoul (tỉnh Gyeonggi) vào 4 giờ chiều.Trong cuộc gặp với báo chí cùng ngày, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết việc sơ tán người dân vô cùng khó khăn do tình hình xung đột vũ trang liên tục bất ngờ xảy ra, song cuối cùng đã thành công nhờ sự hợp tác của các nước lân cận và các Bộ ngành liên quan.Được biết, Bộ Ngoại giao đã quyết định được thời điểm sơ tán là trong kỳ nghỉ sau lễ Ramadan (22/3-20/4), nhờ thông tin cung cấp bởi các nước phương Tây và Nhật Bản.Ngoài ra, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ đã tích cực hỗ trợ cho phía Hàn Quốc trong quá trình sơ tán, đặc biệt là UAE với các thông tin quý báu về tình hình đường bộ trong khu vực và hỗ trợ hộ tống bằng xe ô tô.Hàn Quốc là nước đầu tiên tại châu Á thành công sơ tán người dân bằng sân bay Port Sudan nhờ vào biện pháp xử lý nhanh chóng và có hệ thống của các Bộ ngành liên quan như Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, dưới sự chỉ huy của Văn phòng An ninh quốc gia, bằng cách thành lập nhóm chuyên trách và phái cử khẩn cấp máy bay vận tải quân sự.Quan chức Bộ Ngoại giao nhận định khó khăn lớn nhất trong kế hoạch sơ tán lần này là việc tập hợp người dân đang ở khắp mọi miền tại Sudan đến Đại sứ quán Hàn Quốc, do cuộc giao tranh nổ ra một cách bất ngờ. Người dân muốn đến được đây cũng phải thông qua các chốt chặn và gặp chướng ngại trong quá trình di chuyển vì bom mìn. Bên cạnh đó còn có khó khăn trong việc liên lạc là không thể sạc pin điện thoại do cúp điện.