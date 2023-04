Kế hoạch tổng hợp về đổi mới Chính phủ về lĩnh vực hành chính năm 2023

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 26/4 công bố "Kế hoạch tổng hợp về đổi mới Chính phủ năm 2023".Kế hoạch lần này bao gồm ba chiến lược chính đó là "Chính phủ dịch vụ tiện lợi hoàn toàn", "Chính phủ nhanh chóng dựa trên nền tảng dữ liệu", "Chính phủ chủ động trao đổi và hợp tác"; cùng với đó là 9 bài toán trọng tâm và 102 bài toán cụ thể.Trước tiên, Chính phủ sẽ lập tiêu chuẩn thống nhất về các thông tin và cách thức ghi thông tin ghi trên các loại căn cước quốc gia. Hiện tại, tùy theo mỗi loại căn cước mà cỡ chữ họ và tên lại có sự khác biệt, nếu tên dài thì chỉ ghi một phần, dẫn tới có trường hợp khó xác nhận danh tính. Ngoài ra, có loại căn cước không định rõ hiệu lực, nên khó có thể phân biệt một người thông qua ảnh trên căn cước.Chính phủ sẽ thiết lập "Dịch vụ hỗ trợ hành chính lãnh sự kỹ thuật số" để kiều bào tại nước ngoài cũng có thể xác định danh tính trực tuyến, và sử dụng các dịch vụ hành chính tương tự công dân sống trong nước.Hàn Quốc sẽ tiến hành đơn giản hóa các thủ tục hành chính dân sự, như hợp nhất, xóa bỏ các loại thủ tục tương tự, chồng chéo, giảm thiểu hồ sơ, tăng cường hỗ trợ dịch vụ xử lý hồ sơ trực tiếp; đồng thời thúc đẩy xử lý các loại dịch vụ hành chính khác nhau theo cơ chế một cửa.Từ tháng sau, Chính phủ sẽ ra mắt dịch vụ giúp người dân có thể so sánh lãi suất cho vay trực tuyến để thay đổi sang gói vay có lợi hơn. Từ tháng 7, người nhập cảnh từ nước ngoài vào trong nước có thể kê khai hàng hóa xách tay và nộp thuế qua điện thoại.Bộ Hành chính và an toàn nhấn mạnh sẽ đổi mới toàn diện toàn Chính phủ, cải tiến phương thức làm việc để cung cấp dịch vụ hành chính chất lượng cao nhất cho người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế về lĩnh vực hành chính của Hàn Quốc.