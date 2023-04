Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 26/4 (giờ địa phương) đã hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington, cùng thông qua "Tuyên bố Washington" có nội dung tăng cường hiệu quả thực tế của "chiếc ô hạt nhân" mà Mỹ cung cấp cho Hàn Quốc nhằm đối phó với Bắc Triều Tiên.Tại buổi họp báo sau hội nghị song phương, lãnh đạo Hàn-Mỹ cho biết hai bên đã nhất trí về việc tăng cường biện pháp răn đe mở rộng giữa hai nước một cách đột phá để đối phó với miền Bắc.Tổng thống Yoon Suk-yeol nói rằng biện pháp răn đe mở rộng là nhằm đạt được hòa bình thông qua ưu thế áp đảo về sức mạnh chứ không phải là một nền "hòa bình giả tạo" dựa vào thiện chí của đối phương. Quyết tâm này được lãnh đạo hai nước thể hiện trong "Tuyên bố Washington", trong đó hai bên nhất trí sẽ mở một cuộc họp thượng đỉnh ngay lập tức nếu miền Bắc tấn công hạt nhân, để đối phó một cách nhanh chóng, áp đảo và quyết đoán bằng mọi nguồn lực của đồng minh, bao gồm cả vũ khí hạt nhân của Mỹ.Cụ thể, Seoul và Washington đã nhất trí lập Nhóm tư vấn hạt nhân (Nuclear Consulting Group - NCG), để chia sẻ thông tin về kế hoạch vận hành vũ khí chiến lược và hạt nhân, thảo luận định kỳ về phương án lập kế hoạch và thực hiện tác chiến chung kết hợp vũ khí truyền thống tiên tiến của Hàn Quốc với vũ khí hạt nhân của Mỹ.Ngoài ra, hai nước Hàn-Mỹ sẽ phát triển hơn nữa các cuộc tập trận mô phỏng trên bản đồ nhằm đề phòng trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân, cũng như triển khai tài sản chiến lược của Washington trên bán đảo Hàn Quốc một cách định kỳ và liên tục.Trong "Tuyên bố Washington", việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc được xem như là mục tiêu chung của hai nước Hàn-Mỹ, đồng thời nêu rõ các nghĩa vụ trong việc tuân thủ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).Ở lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã đạt được nhất trí với lãnh đạo Mỹ về việc thảo luận và phối hợp một cách chặt chẽ để Luật giảm lạm phát và Luật chíp bán dẫn và khoa học của Mỹ có thể đạt bước tiến giúp tăng cường hơn nữa hợp tác chuỗi cung ứng song phương về các công nghệ tiên tiến.Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn-Mỹ cũng nhất trí việc thiết lập cơ chế "Đối thoại về công nghệ cốt lõi và mới nổi thế hệ mới" giữa Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc và Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển cũng như giao lưu giữa các chuyên gia liên quan đến công nghệ tiên tiến như chíp bán dẫn, pin, sinh học và lượng tử. Seoul và Washington còn thông qua một bản tuyên bố chung khác nhằm gia tăng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.Cùng với đó, Tổng thống Yoon cũng cho biết hai nước đã bắt đầu thảo luận về việc áp dụng Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau cho lĩnh vực không gian mạng và không gian vũ trụ, nhằm mở rộng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ sang lĩnh vực an ninh mạng và không gian.Mặc khác, để hỗ trợ các hoạt động giao lưu giữa các thế hệ tương lai, lãnh đạo hai nước đã nhất trí ra mắt "Sáng kiến giao lưu đặc biệt giữa thanh niên Hàn-Mỹ", trong đó hai nước có kế hoạch đầu tư tổng cộng 60 triệu USD cho các hoạt động giao lưu của thanh niên với số lượng 2.023 người cho từng lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, nhân văn và xã hội.Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng cho biết đã nhất trí với người đồng cấp Mỹ về việc hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước trong quá trình thực thi chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, tiến tới tăng cường phối hợp để giải quyết các bài toán thách thức toàn cầu. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho cuộc chiến tranh tại Ukraine.Về quan hệ Hàn-Nhật, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp của chính phủ Hàn Quốc nhằm bình thường hóa mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Lãnh đạo Hàn-Mỹ ngoài ra cũng đã nhất trí phương án thực hiện vai trò dẫn dắt trước các vấn đề nổi cộm toàn cầu như đối phó với khủng hoảng khí hậu, hợp tác phát triển quốc tế, vấn đề năng lượng và an ninh lương thực.Liên quan đến vấn đề Mỹ nghe lén các nước đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, Tổng thống Yoon cho biết hai bên đã thống nhất sẽ trao đổi và chia sẻ các thông tin cần thiết. Hiện Washington cũng đang tiến hành công tác điều tra liên quan, nên cần có thêm thời gian để theo dõi kết quả điều tra, rồi sẽ trao đổi đầy đủ về các vấn đề phức tạp và đa dạng trong quan hệ giữa hai nước.