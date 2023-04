Photo : YONHAP News

Các cơ quan truyền thông tiêu biểu của Mỹ như Thời báo phố Wall (WSJ), Thời báo New York (NYT), Bưu điện Washington (WP) đều đồng loạt dẫn đánh giá của chuyên gia và các quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ về "Tuyên bố Washington" được lãnh đạo Hàn-Mỹ thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh song phương ngày 26/4 (giờ địa phương)."Tuyên bố Washington" bao gồm nội dung về phương án tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của Mỹ để đối phó với Bắc Triều Tiên. Truyền thông Mỹ cho rằng Hàn Quốc đã có được vai trò lớn hơn trong quá trình quyết định sử dụng hạt nhân của Mỹ nhờ đổi lấy việc từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân riêng.Ngay sau khi Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ kết thúc, tờ Thời báo phố Wall đã đăng bài viết với tiêu đề "Hàn Quốc và Mỹ cam kết hợp tác về việc sử dụng vũ khí hạt nhân tiềm năng", trong đó dẫn lời quan chức Chính phủ Mỹ nhận định rằng Washington đã trao cho Seoul "tiếng nói lớn hơn" trong việc thảo luận về khả năng đối phó hạt nhân của Mỹ trước cuộc tấn công của miền Bắc.Tờ báo này cho rằng thông qua "Tuyên bố Washington", Seoul đã khẳng định sẽ không tự phát triển vũ khí hạt nhân, đổi lại là sẽ có được vị thế đã tìm kiếm suốt một thời gian dài vừa qua trong đàm phán về sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ.Trả lời phỏng vấn tờ WSJ, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nhấn mạnh mục đích cơ bản của Tuyên bố Washington là nhằm đề ra một loạt các phương pháp cụ thể nhằm tăng cường và nâng cao cam kết cung cấp năng lực mở rộng của Mỹ cho Hàn Quốc. Đây là lời cam kết chính thức của Washington trong việc sẽ nỗ lực hết sức để thảo luận với Seoul về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.Cụ thể là khi xảy ra tranh chấp, các lực lượng truyền thống của Hàn Quốc sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ các đơn vị hạt nhân của Mỹ, và máy bay quân sự của Seoul sẽ tiến hành tập luyện mở rộng để hộ tống các máy bay ném bom có khả năng gắn vũ khí hạt nhân của Washington.Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đang vận hành chương trình tương tự. Tuy nhiên, WSJ chỉ ra rằng thẩm quyền thực hiện và nhắm mục tiêu cho các tác chiến hạt nhân vẫn thuộc về Mỹ.Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) mới được thành lập cũng sẽ tập trung vào mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên và biện pháp đối phó của Hàn Quốc và Mỹ trong các tình huống đa dạng mà không đặt mục tiêu cụ thể nào.Về vấn đề này, cựu Trợ lý đặc biệt phụ trách về không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Einhorn đánh giá đây là "một bước quan trọng trong việc tăng cường năng lực răn đe và quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ". Trong khi đó, ông Joel Wit, chuyên gia và vấn đề Bắc Triều Tiên thuộc Trung tâm Stimson, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, lại cho rằng đây là một hướng đi đúng, song nhiều quan chức Chính phủ và quân đội Hàn Quốc sẽ không hài lòng cho đến khi có thể đặt ngón tay vào "nút bấm" hạt nhân.Tờ Thời báo New York cùng ngày cũng đưa tin đánh giá Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử trao cho Hàn Quốc "vai trò then chốt" trong kế hoạch chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân khi xảy ra xung đột với Bắc Triều Tiên.Còn tờ Bưu điện Washington thì đánh giá Tổng thống Biden đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Hàn Quốc thông qua việc thực hiện một số biện pháp với mục tiêu công khai đáp trả mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng từ miền Bắc. Các biện pháp chi tiết nêu rõ trong "Tuyên bố chung Washington" được đưa ra với mục đích nhằm tạo niềm tin với Seoul rằng Washington sẽ đối phó mạnh mẽ trong trường hợp Bình Nhưỡng tấn công hạt nhân.