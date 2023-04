Mặt hàng chíp nhớ của Điện tử Samsung thâm hụt 3,42 tỷ USD trong quý I năm 2023

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 27/4 đã công bố số liệu sơ bộ cho biết lợi nhuận kinh doanh của hãng trong quý I năm 2023 đạt 640,2 tỷ won (477,8 triệu USD), giảm 95,5% so với cùng kỳ năm 2022.Doanh thu trong cùng thời gian này là 63.745 tỷ won (47,57 tỷ USD), giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng là 1.575 tỷ won (1,18 tỷ USD), giảm 86,1%.Mặt hàng chíp bán dẫn ghi nhận thâm hụt là 4.580 tỷ won (3,42 tỷ USD), được phân tích là do chíp nhớ DRAM tồn kho của các công ty đối tác vẫn còn nhiều, khiến nhu cầu chững lại.Thêm vào đó, nhu cầu về Hệ thống LSI trong điện thoại di động và TV cũng giảm, khiến doanh số đi xuống. Tình trạng ở các nhà máy sản xuất chíp bán dẫn theo đơn đặt hàng cũng tương tự như trên do hàng tồn kho công ty khách hàng tăng.Doanh thu của Trải nghiệm thiết bị (Device eXperience) trong quý I năm 2023 là 46.220 tỷ won (34,5 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh là 4.210 tỷ won (3,14 tỷ USD).Thành tích tốt của dòng Samsung Galaxy S23 đã giúp doanh thu tăng so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ suất lợi nhuận cũng phục hồi lại mức hai con số. Tuy nhiên, mặt hàng điện gia dụng thì lại đi xuống do nhu cầu giảm và gánh nặng về chi phí.Mặt khác, chi phí nghiên cứu và phát triển trong quý I là 6.580 tỷ won (4,91 tỷ USD), đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Khoản tiền đầu tư vào cơ sở vật chất là 10.700 tỷ won (7,99 tỷ USD), tăng 36% so với cùng kỳ năm 2022, và là con số cao nhất trong quý I các năm.Hãng điện tử Samsung có kế hoạch sẽ tiếp tục duy trì nguồn đầu tư chíp nhớ năm nay tương tự như năm vừa rồi, và mở rộng tỷ trọng đầu tư về cơ sở vật chất và nghiên cứu phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh về mặt trung và dài hạn.