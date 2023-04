Biến thể COVID-19 mới tên XBB.1.16 gây ra bệnh về mắt

Photo : YONHAP News

Tính đến 8 giờ sáng ngày 27/4, Hàn Quốc ghi nhận 152 ca mắc biến thể COVID-19 mới mang tên XBB.1.16. Đây là biến thể đang bùng phát mạnh tại Ấn Độ và lần đầu xuất hiện tại Hàn Quốc vào ngày 9/3.Biến thể này còn được biết đến với cái tên Arcturus, gây ra các triệu chứng cơ bản của COVID-19 là sốt và ho, cùng với đó là các bệnh về mắt như viêm kết mạc, đau mắt đỏ, ngứa mắt.Tốc độ lây nhiễm của XBB.1.16 nhanh gấp 1,17-1,27 lần so với biến thể Omicron, hiện đang lây lan ra các nước Mỹ, Singapore, Australia và Canada.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xếp XBB.1.16 vào nhóm biến thể đáng quan tâm, và khả năng cao biến thể này sẽ lan rộng tại Hàn Quốc.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết một biến thể mới xuất hiện thường sẽ có khả năng né tránh miễn dịch cao hơn, song hiện vẫn chưa có báo cáo nào về việc biến thể mới này có mức độ chuyển bệnh nặng hơn các biến thể khác.Số ca mắc COVID-19 mới bình quân trong ngày vào tuần rồi (16/4-22/4) tăng 18% so với tuần trước đó. Hệ số lây nhiễm đạt 1,08, lớn hơn 1, có nghĩa là dịch bệnh đang lây lan rộng.Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc đánh giá mức độ nguy hiểm trong tuần là "thấp", dựa vào nhiều chỉ số như số người chết trong tuần liên tục giảm trong 11 tuần qua. Cơ quan này còn cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng của biến thế mới.